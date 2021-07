Cecilia Rodriguez, piccolo infortunio: “Chi me l’ha fatto fare!”, cos’è successo

Cecilia Rodriguez si lascia andare a uno sfogo sui social: “Chi me l’ha fatto fare!”

La modella e influencer Cecilia Rodriguez che nelle scorse settimane ha sostenuto il suo fidanzato Ignazio Moser, poichè è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, oggi ha fatto i conti con una disavventura.

La nota 30enne ha fatto sapere ai propri fan di essersi procurata un lieve infortunio a causa di una caduta dalla bicicletta, visto che dopo aver mostrato la ferita che si è fatta coperta però da un cerotto, si è sfogata con i suoi fan dicendo: “Chi me l’ha fatto fare! Per una volta che esco in bicicletta!”.



Cecilia Rodriguez fa i conti con un imprevisto: “Sono caduta dalla bicicletta”

Sembrava fosse una giornata tranquilla quella di oggi martedì 27 luglio 2021 per Cecilia Rodriguez, mentre invece così non è stato: a raccontarlo sui social è stata proprio la popolare modella. Per iniziare la fidanzata di Ignazio Moser dopo aver mostrato la sua bicicletta definendola la sua piccola, ha detto: “I buoni propositi durano ben poco anche perchè mi sono svegliata super carica. Ho detto oggi prendo la mia bicicletta vado a farmi un bel giro, visto che Milano è abbastanza vuota. Ho fatto un ora di bicicletta. Mi sono fermata al parco”.

A questo punto l’amata 30enne è scesa nel dettaglio, riguardo all’imprevisto che le è capitato:

“Ho fatto un po’ di meditazione, ho fatto gli addominali, sono tornata a casa in bicicletta, ho pranzato sano, ho fatto tutte le mie cose che non ho finito ancora. Sono venuta dal dentista, sono caduta dalla bicicletta“.

Cecilia Rodriguez rassicura i suoi fan: “Mi hanno aiutato e disinfettato tutte le mie ferite”

Cecilia Rodriguez dopo lo sfogo, ha rassicurato coloro che la seguono:

“Per fortuna nel team del mio dentista sono uno più bravo dell’altro. Mi hanno aiutato e disinfettato tutte le mie ferite“.

Successivamente la fidanzata di Ignazio Moser che nei giorni scorsi ha frenato sulle loro nozze, ha manifestato il suo disappunto per come è proseguita la sua giornata: “Esco dal dentista e piove”.

