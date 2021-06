Cecilia Rodriguez pizzicata in vacanza con un altro: non è Ignazio Moser! – FOTO

L’influecer e la sua vacanza in barca, in compagnia di un altro uomo.

Cecilia Rodriguez lontana dagli impegni lavorativi, si sta godendo la pausa estiva. Infatti le persone vaccinate potranno trascorrere tranquillamente le proprie vacanze, così come fanno anche molti vip.

In questa estate piena di speranze c’è chi ha preferito le mete turistiche offerte dall’Italia e chi ha scelto mete estere.

Cecilia Rodriguez (Screenshot Instagram)

E c’è anche chi ha scelto le classiche mete estive, come Ibiza e di raggiungerle via mare. Proprio come la Rodriguez che si concede alcuni giorni di relax dopo aver dimostrato tutto il suo sostegno al fidanzato Ignazio Moser nel suo percorso all’Isola dei Famosi.

Ignazio ha affrontato il reality con impegno e positività, riuscendo a classificarsi quarto. Come molti sapranno la recente edizione è stata vinta dallo youtuber Awed.

Cecilia Rodriguez in barca con un altro uomo diretta a Ibiza?

Come la stessa Rodriguez ha affermato trascorrerà alcuni giorni in barca, lontana dalla frenesia lavorativa della città, tra sole e mare. Come di consueto Cecilia aggiorna i propri followers e nelle scorse ore ha documentato alcuni momenti nelle storie sul suo profilo Instagram, dove è apparso un altro uomo.

Fabio Giorgio (Screenshot Instagram)

Nella storia in questione la modella e influencer esordisce scherzosa dicendo:

“Eccoci qua, la giornata inizia così, con Fabio che mi fa un gin tonic. Vi dico tra un po’ se era buono, che effetto ha fatto, se mi ha fatto il solletico”

La domanda che in molti si sono posti è chi fosse Fabio? La risposta è molto semplice, un amico di Cecilia e Ignazio. Infatti nelle storie precedenti è visibile uno scatto della coppia insieme all’amico abbracciato ad una ragazza di nome Rosaria.

Fabio Giorgio è un imprenditore, proprietario dei brand di abbigliamento da spiaggia e capispalla, F**K e Changit.

Nessun tradimento della Rodriguez, infatti la coppia sta trascorrendo insieme questi giorni spensierati di vacanza in barca insieme agli amici.