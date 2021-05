Cecilia Rodriguez senza freni su Giulia Salemi ” non la seguo più perchè ..”

Cecilia Rodriguez in questi ultimi giorni sarebbe ancora una volta in guerra con Giulia Salemi. Le due ragazze sembra che dopo tanto tempo si siano riviste proprio all’Isola dei famosi. La madre di Giulia è Fariba Tehrani e come sappiamo è una concorrente dell’Isola, così come Ignazio Moser che è il fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez contro Giulia Salemi

Non è di certo la prima volta che si parla di litigi e di incomprensioni sorte tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi che, come tutti sappiamo, hanno un ex fidanzato in comune ovvero Francesco Monte. Cecilia Rodriguez proprio in questi ultimi giorni è stata ospite nel salotto di Tommaso Zorzi nel programma il punto Z e sembra aver parlato anche di questa situazione con Giulia. La sorella di Belen avrebbe fatto intendere che la Salemi non si è comportata poi così tanto bene nei suoi riguardi.

Giulia si fidanza con Francesco Monte, Cecilia si aspettava una chiamata

Cecilia ha raccontato di avere conosciuto Giulia qualche anno fa, per aver fatto dei lavori insieme. Entrambe hanno preso parte a diversi Reality Show e sono delle influencer tra le più seguite nel nostro paese. Inizialmente sembra che tra le due sia nata una simpatia che poi in qualche modo si è interrotta nel momento in cui Giulia ha preso parte al Grande Fratello vip nel 2018, fidanzandosi proprio con l’ex fidanzato di Cecilia. Nel corso della chiacchierata con Tommaso Zorzi, Cecilia Rodriguez avrebbe confessato di esserci rimasta piuttosto male, perché dice che si sarebbe aspettata quantomeno una telefonata da parte di Giulia, che però non sembra essere mai arrivata.

Le due influencer non si seguono più su Instagram

Ad ogni modo, ci sarebbe anche dell’altro ovvero il fatto che Giulia abbia iniziato una sorta di relazione con il fratello di Cecilia, Jeremias, proprio nel momento in cui si sentiva con Andrea Iannone. Proprio questa rivelazione è stata fatta dalla mamma di Giulia Salemi un po’ di tempo fa. Questa storia non è andata giù a Cecilia che non appena ha conosciuto la verità, ha voluto prendere le giuste distanze dalla Salemi smettendo anche di seguirla su Instagram. Di conseguenza Giulia ha fatto lo stesso. Nel corso del suo intervento, Cecilia ha anche ribadito di considerare oggi Giulia Salemi soltanto una collega e di aver comunque con lei un rapporto civile. Ma come avrà reagito Giulia nell’ascoltare queste dichiarazioni? Tra l’altro Cecilia proprio alcuni giorni fa pare si trovasse in compagnia di Pierpaolo Pretelli che, come sappiamo, è il fidanzato della Salemi.