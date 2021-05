cecilia-rodriguez-senza-parole-per-le-polemiche-sulla-salemi:-lo-sfogo

Cecilia Rodriguez è finita suo malgrado al centro di una bufera. Ieri sera è stata ospite di Tommaso Zorzi nella nuova puntata de Il Punto Z. Nei primi minuti il discorso si è subito incentrato su Giulia Salemi, che ha ritrovato in studio all’Isola dei Famosi qualche giorno fa. Le due hanno in comune un ex fidanzato: Francesco Monte. Ha raccontato di aver conosciuto Giulia un paio di anni fa circa, quando hanno lavorato insieme. Tommaso le ha chiesto se hanno un rapporto civile o meno oggi, quindi Cecilia ha deciso di parlare in modo schietto e sincero.

La Rodriguez è tornata indietro ai tempi del Grande Fratello Vip 3, quando Giulia si è fidanzata con Francesco Monte. All’inizio quindi andava tutto bene, ma si aspettava un atteggiamento diverso da chi la definiva un’amica. Certo, Giulia non avrebbe potuto in nessun modo chiamarla prima di fidanzarsi con Francesco visto che era nella Casa, ma magari una volta uscita dal GF Vip non si è fatta sentire. A parte ciò, che Cecilia ha definito nulla di grave, ha messo insieme dei pezzi e il puzzle che ne è uscito fuori non la convinceva più di tanto.

“C’era una mezza storia con mio fratello, poi sua mamma ha detto una mezza cosa di Iannone e ho fatto uno più uno più uno”, queste sono state le parole dell’intervento di Cecilia ieri. Ha precisato che alla fine non è successo nulla di grave, magari ha solo preferito prendere le distanze perché non trovava affine a sé Giulia Salemi. Le dichiarazioni hanno fatto arrabbiare Pierpaolo Pretelli, che tra l’altro ha visto a colazione solo qualche giorno fa, e poi anche lo stesso Iannone. Il pilota si è chiamato fuori dalle polemiche dicendo di non conoscere Giulia, ma in realtà Cecilia ha solo riportato un gossip lanciato da Fariba, non ha detto lei in prima persona che Iannone e Giulia Salemi si erano sentiti.

C’è stato fermento anche sui social. Le fan della Salemi sono scesi in campo per difendere la loro beniamina. Magari qualcuna di loro, o forse molte, ha anche scritto in privato a Cecilia Rodriguez. Per tutti questi motivi, poco fa la fidanzata di Ignazio Moser si è presa una pausa dal set e ha commentato così:

“Vorrei dirvi non so quante cose, ma almeno ve ne dico una. Non ce la possiamo fare così. La vita è bella, divertiamoci, godiamocela ma non così. Perché veramente mi sento… su Scherzi a Parte? Non so dove, Le Iene?”

Insomma, Cecilia Rodriguez è senza parole per le polemiche su Giulia Salemi.