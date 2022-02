cecilia-rodriguez-sorprende:-“i-miei-ex?-mai-stata-innamorata-prima-di-ignazio”

Cecilia Rodriguez fa una confessione spiazzante sui suoi ex: “Non sono mai stata innamorata prima di Ignazio Moser”

Le ultime due edizioni del provocante reality show di MTV, Ex on the beach, sono state condotte da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. E proprio in queste ultime ore gli autori del reality hanno messo ‘spalle al muro’ la popolare showgirl facendo delle domande sulla sua vita personale. In questa circostanza gli autori del programma, come riportato dal blog Biccy.it, hanno chiesto a Cecilia Rodriguez di parlare un po’ dei suoi ex fidanzati, tra i quali Francesco Monte. E la sorella di Belen Rodriguez ha risposto con estrema schiettezza di non essersi forse mai innamorata prima di conoscere al Grande Fratello Vip Ignazio Moser:

“Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima…”

Cecilia Rodriguez sui suoi ex fidanzati svela: “Ecco cosa pensano di me”

Gli autori di Ex on the beach, come riportato dal portale di gossip Biccy.it, hanno poi chiesto a Cecilia Rodriguez cosa pensano i suoi ex di lei. E Cecilia Rodriguez, la quale è sempre al centro del gossip, ha subito fatto una battuta delle sue:

“Cosa pensano i miei ex di me? ‘Peccato l’ho persa! Era bellissima, buona e l’ho persa!’ Questo pensano!”

Cecilia Rodriguez, la cui sorella Belen è stata ancora una volta paparazzata con Stefano De Martino, ha poi fatto presente che non c’è mai stato un ritorno di fiamma con nessuno dei suoi ex fidanzati.

Cecilia Rodriguez non lo nasconde: “Scenate di gelosia? Le ho fatte ovunque”

Cecilia Rodriguez ha poi fatto sapere agli autori di Ex on the beach di aver fatto più di una scenata di gelosia in passato, senza badare mai a dove fosse:

“Scenate di gelosia? Ovunque e davanti a chiunque, non mi è mai interessato, quando mi parte mi parte…”

In questa occasione Cecilia Rodriguez ha anche rivelato che se dovesse scoprire un tradimento non risponderebbe più di sè: “Andrei in galera, meglio di no…”

