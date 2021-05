cecilia-rodriguez-sulla-polemica-giulia-salemi:-furiosa-risponde-su-instagram

Cecilia Rodriguez Giulia Salemi – Solonotizie24

Le dichiarazioni rilasciate da Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi, ospite del Punto Z condotto da Tommaso Zorzi, hanno destato non poche polemiche e sorella di Belen è stata costretta intervenire sulla questione.

Giorni molto frenetici per Cecilia Rodriguez che attualmente si trova da sola senza Ignazio Moser, attualmente concorrente dell’Isola dei Famosi, e nel mirino della bufera per via del clamore mediatico nato da alcune dichiarazioni rilasciate su Giulia Salemi e che hanno fatto infuriare anche Andrea Iannone.

In particolar modo, ricordiamo che ospite del programma condotto da Tommaso Zorzi la sorella di Belen su Giulia Salemi ha dichiarato: “Il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi sua mamma (Fariba, ndr) aveva detto una cosa su Andrea Iannone che la chiamava. Quindi ho fatto uno più due più due e ho detto, insomma… Non abbiamo mai litigato, abbiamo smesso di seguirci su Instagram per questo motivo, ma la verità è che non successo niente di che”.

Bufera su Cecilia Rodriguez

Le dichiarazioni rilasciate dalla sorella di Belen, inevitabilmente, hanno creato una grande bufera sul web per via del racconto fatto su Giulia Salemi e la presunta frequentazione con Jeremias e Andrea Iannone.

A rispondere in un primo momento è stato subito il motociclista, ex compagno della sorella Belen, che ha subito preso le distanze mentre la diretta interessata, Giulia Salemi, ha preferito tacere e non commentare quanto successo. Il tutto, comunque, non finisce qui.

“Perché mi sento…”

Dopo il seguito ottenuto dall’intervista rilasciata dalla Rodriguez, e l’inevitabile bufera e attacchi che la fidanzata di Ignazio Moser ha ricevuto, ecco che questa ha deciso d’intervenire sui social e chiarire così affinché possa essere messo un punto alla questione.

Secondo quanto reso noto anche da Gossip e Tv, dunque, Cecilia Rodriguez nella sua pagina Instagram ha condiviso un video nella sezione stories dichiarando: “Vorrei dirvi non so quante cose, ma almeno ve ne dico una. Non ce la possiamo fare così. La vita è bella, divertiamoci, godiamocela ma non così. Perché veramente mi sento… su Scherzi a Parte? Non so dove, Le Iene?”.