cecilia-rodriguez,-ve-lo-ricordate-il-suo-ex-famoso?-chi-c’era-prima-di-moser

Cecilia Rodriguez da qualche anno a questa parte ha ritrovato la sua felicità al fianco di Ignazio Moser, conosciuto durante la partecipazione alla seconda edizione al Grande Fratello Vip, ma ricordate chi era il suo ex famoso?

Le sorelle Rodriguez hanno sempre trovato il modo per far parlare di sé nei magazine di cronaca rosa, anche quando nella loro vita tutto sembra essere perfetto come nelle favole. Cecilia, ad esempio, nel corso della sua carriera ha sempre cercato di evitare l’attenzione del gossip italiano su di sé, ma il tutto è stato inevitabile nel momento in cui la giovane donna ha preso parte al reality show di Canale 5.

Nel 2017, infatti, Cecilia Rodriguez era felicemente fidanzata con un noto personaggio del mondo dello spettacolo, un uomo noto anche per via della partecipazione a Uomini e Donne… ovvero, Francesco Monte.

Cecilia Rodriguez: l’amore con Francesco Monte

La relazione tra l’ex di Uomini e Donne e Cecilia Rodriguez è durata quattro lunghi anni, finita in diretta nazionale durante una puntata serale del Grande Fratello Vip in un momento delicato per lei durante il quale aveva capito di provare dei forti sentimenti per Ignazio Moser.

In occasione di una lunga intervista rilasciata dopo il reality show Cecilia Rodriguez sulla fine della relazione con Francesco Monte ha dichiarato: “Quello che dicevo veniva ripreso dalle telecamere, e non volevo far uscire niente davanti a milioni di spettatori. Pensavo di risolvere la situazione a casa mia, una volta uscita, ma è stato impossibile”.

Successivamente la Rodriguez ha spiegato che tutto per lei è stato un vero colpo di testa, una decisione presa in modo strano considerando il fatto che la sorella di Belen aveva cercato di evitare un eccesso di attenzione mediatica sulla sua persona e vita privata: “Lì ho preso una decisione se vogliamo egoistica, cioè di pensare a me stessa, a quello che volevo davvero. Forse ho sbagliato il modo e il contesto, ma questo ero quello che volevo – continua–. Probabilmente se tutto fosse accaduto fuori dal Grande Fratello non sarebbe successo niente, perché comunque si cerca di recuperare, ci si confronta, si discute”.

La nuova vita della sorella di Belen

La fine dell’amore con Francesco Monte, spesso nel mirino dell’attenzione mediatica ancora oggi, ha portato a Cecilia Rodriguez una relazione importante come quella con Ignazio Moser.

La coppia ha dovuto attraversare una delicata crisi arrivata nell’estate del 2020, per via di un presunto tradimento messo in atto da Ignazio Moser, e sul quale il ciclista e la modella non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. A oggi, comunque sia, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati insieme superando ogni tipo di difficoltà e più forti di prima.

