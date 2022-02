Cédric Jubillar : les indiscrétions choc d’un de ses amis dans TPMP sur cette autre addiction qui lui coûtait de l’argent

Une addiction qui coûte cher. Ce mercredi 9 février, Le Parisien a révélé que des traces de sang avaient été retrouvées dans le véhicule d’un proche de Cédric Jubillar. Reste désormais à savoir si elles correspondent à l’ADN de sa compagne, Delphine, disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Les résultats sont attendus le 30 mars prochain. En attendant, les proches de Cédric Jubillar, incarcéré depuis le mois de juin 2021, n’hésitent pas à prendre la parole pour tenter de dresser le portrait du père de famille.

Ce jeudi 10 février, c’était au tour d’un de ses amis de s’exprimer sur le plateau de Touche pas à mon poste. Cyril Hemardinquer, également policier, a fait la connaissance de Cédric Jubillar de façon assez originale, puisqu’ils se sont rencontrés grâce à un jeu vidéo. Et plus particulièrement sur un “pay to win”, un jeu dans lequel il faut payer pour pouvoir aller de plus en plus loin, de plus en plus haut. Les deux hommes ont rapidement discuté sur un chat en ligne, avant que Cyril Hemardinquer ne remarque quelque chose d’intrigant chez son nouvel ami. “Je voyais que son personnage avançait très vite, beaucoup plus vite que le mien. Et il y a des fois je lui demandais ‘comment tu fais pour trouver tout cet argent ?’“, a-t-il confié.

Plusieurs centaines d’euros par semaine

Cédric Jubillar lui révèle alors que ce jeu est devenu une véritable addiction pour lui, et que, malgré ses faibles revenus, il ne peut pas s’empêcher de débourser de l’argent. “Il y a des packs qu’on achète, et ça peut aller jusqu’à 100 euros le pack. Et il pouvait en acheter plusieurs par semaine”, a indiqué Cédric Hemardinquer à Cyril Hanouna.

Malgré la pression qui s’accentue sur les épaules de Cédric Jubillar, son ami ne croit pas en sa culpabilité dans la disparition de Delphine. “Pour moi le meurtre parfait, il faut un niveau intellectuel important. Cédric Jubillar c’est Monsieur tout le monde. Je ne vois pas comment il aurait pu faire ça”, a-t-il ainsi estimé.

Disparition de Delphine Jubillar © W9

