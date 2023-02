Ceja São Carlos tem 30 bolsas para curso de introdução ao mercado de trabalho; saiba como concorrer

Curso livre é oferecido para jovens de 14 a 22 anos, que ainda não estão trabalhando. Também estão disponíveis 10 bolsas com 20% de desconto na mensalidade. O Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) de São Carlos (SP)

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) de São Carlos (SP) está com processo seletivo aberto para conceder 30 bolsas de estudo integrais para o curso de introdução ao mercado de trabalho. (Veja abaixo como concorrer).

Também estão disponíveis 10 bolsas com 20% de desconto na mensalidade.

O curso livre é oferecido para jovens de 14 a 22 anos, que ainda não estão trabalhando, com objetivo de prepará-los para ingressar no mercado de trabalho, seja pelo Programa de Aprendizagem, ou por outras formas de contratação.

O conteúdo prevê informações técnicas, como informática, linguagens, códigos, cultura e sociedade.

Para concorrer às bolsas de estudo, o interessado deve ir presencialmente até o Ceja na Rua 9 de julho,1.194, Centro, em frente ao CDCC da USP, até o dia 2 de fevereiro.

Também é possível fazer pelos telefones (16) 3415-0570 / (16) 99358-6013. As bolsas são concedidas após prova e análise socioeconômica.

