celebre-artista-dei-blink-182-colpito-da-un-male-incurabile:-“ho-paura”

Mark Hoppus dei Blink 182 ha appena scoperto di essere malato, sui social è lui a dare la notizia e ogni dettaglio al riguardo.

Uno dei componenti del gruppo musicale Blink-182 ha appena scoperto di avere un brutto male. Lo ha appena annunciato su Instagram ed ora dovrà iniziare le terapie e tutte le cure che serviranno a guarire.

Stiamo parlando di Mark Hoppus, cantante e bassista statunitense che con la sua bravura e il suo talento ha conquistato e fatto innamorar milioni di persone, generazione dopo generazione.

Oggi, con il cuore in mano, è qui invece a dare l’annuncio che nessuno vorrebbe mai sentire o leggere.

Blink-182: il messaggio di Mark Hoppus

Il bassista ha un cancro e ne parla a cuore aperto ai suoi fan si sono molto preoccupati dopo aver letto la notizia su Instagram nelle storie.

L’artista ha pubblicato una foto in clinica mentre è a fare una seduta di chemio ed ha scritto che

Negli ultimi tre mesi sono stato sottoposto a chemioterapia per un tumore. Ho il cancro. Fa schifo e ho paura, e allo stesso tempo ho la fortuna di avere dottori incredibili, famiglia e amici che mi aiutano a superarlo. Ho ancora mesi di terapia davanti a me, ma sto cercando di rimanere fiducioso e positivo. Non vedo l’ora di essere libero dal cancro e di vedervi tutti a un concerto nel prossimo futuro. Con affetto.

E’ un momento particolare per Mark Hoppus e dovrà trascorrere molto tempo in queste condizioni prima che tutti si risolva. Il cancro un male molto grave e ci vuole pazienza e tanta forza per andare avanti e riprendersi la vita di tutti i giorni. LEGGI ANCHE>>>“Ricomincio dal No”, Caterina Balivo è la donna più felice al mondo: il lieto annuncio LEGGI ANCHE>>>Eleonora Daniele, la situazione è drammatica: “Non ho più nulla”. Fan addolorati

I fan dopo aver recepito la notizia non hanno perso occasione di lasciare qualche commento e messaggi di auguri sotto ai post del cantante che non vede l’ora di tornare a cantare per loro.