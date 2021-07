celebre-attrice-lo-confessa-soltanto-ora:-cosa-nascondeva-di-speciale

La celebre attrice, Amber Heard, ha confessato soltanto adesso che cosa nascondeva di speciale, ecco di che cosa si tratta.

Amber Heard (Instagram Screenshot)

Una famosissima attrice a livello mondiale ha fatto un annuncio davvero a sorpresa. Stiamo parlando di Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp, e molto attiva nell’ambito del femminismo e dei movimenti vicini all’ambito omosessuale. Infatti, qualche anno fa, ha confessato di essere bisessuale.

Il matrimonio con l’attore dei Pirati dei Caraibi finì nel 2016, dopo soli 15 mesi. Il motivo sarebbe l’aver ricevuto delle violenze fisiche quando Johnny Depp era ubriaco. In realtà, questo non è mai stato provato, anzi la polizia ha smentito l’accaduto e ancora oggi ci sono dei dubbi.

L’attrice americana ha girato tantissimi film usciti al cinema, tra i più noti si ricordano: Benvenuti a Zombieland, Il potere dei soldi, Justice League, Aquaman. Ha partecipato anche ad alcuni episodi di alcune serie tv come: The O.C., Criminal Minds, Californication.

LEGGI ANCHE>>>Isola, altro che Awed! Emanuela Tittocchia attratta da una naufraga: “Sempre attaccate”

Amber Heard, ecco l’annuncio della celebre attrice americana.

Amber Heard ha annunciato solamente ora un avvenimento importante della sua vita successo diversi mesi fa. L’attrice americana è diventata mamma ad aprile scorso tramite un utero in affitto e l’ha annunciato ufficialmente solamente oggi. Ecco la prima foto pubblicata con suo figlia su Instagram.

Ecco le parole dell’attrice americana:

“Quattro anni fa ho deciso di diventare mamma. Volevo farlo alle mie condizioni. Ora apprezzo quanto sia radicale per noi donne pensare in questo modo a una delle parti più fondamentali del nostro destino. Spero che arriviamo a un punto in cui è normale non volere un anello per avere una culla”.

LEGGI ANCHE>>>Luca Argentero, deriso via social non ci sta: la risposta spiazza tutti

Poi, continua dicendo:

“Una parte di me vuole sostenere che la mia vita privata non è affare di nessuno. Capisco anche che la natura del mio lavoro mi obbliga a prenderne il controllo. Mia figlia è nata l’8 aprile 2021. Si chiama Oonagh Paige Heard. Lei è l’inizio del resto della mia vita”.