Celular furtado há mais de seis anos no bairro da Liberdade, em São Paulo, é recuperado em Guararema

Um celular que havia sido furtado há mais de seis anos no bairro da Liberdade, em São Paulo, foi recuperado nesta semana pela Polícia Militar em Guararema. De acordo com os agentes, o aparelho estava com um rapaz, que agora será investigado.

O caso foi na noite desta segunda-feira (13). Os agentes faziam um patrulhamento pela Avenida Expedicionário José Guilherme de Moraes, quando decidiram abordar dois homens. Ao verificar o celular de um deles, os policiais encontraram um boletim de furto.

O registro era datado de 16 de setembro de 2016. O capitão Flávio Roberto da Silva, da PM, que estava na ocorrência, afirma nunca ter visto um celular ser recuperado após tanto tempo. “Eu já soube de carro ser localizado após 10 anos. Esse celular é o caso mais antigo que já vi”, comentou.

Após a abordagem, o suspeito foi levado para a delegacia, onde o smartphone foi apreendido. Como o crime ocorreu há muitos anos, não houve flagrante e o rapaz não ficou preso, mas deve responder por receptação. A pena pode variar de 1 a 4 anos, além de multa.

Ainda segundo a Polícia Civil, nesta terça-feira (14) o celular foi encaminhado para perícia. O proprietário, vítima de furto há seis anos, deve ser notificado para comparecer ao DP. Ele deve ser ouvido e, em seguida, poderá receber o celular de volta.

