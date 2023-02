Cemitério é invadido e quase 1 tonelada de estruturas metálicas é furtada de sepulturas em SC

Objetos foram levados de mais de 300 sepulturas em apenas uma madrugada no cemitério municipal de São Ludgero, no Sul catarinense. Cerca de 1 tonelada de estruturas metálicas são furtadas de cemitério em SC

Prefeitura de São Ludgero/Divulgação

Argolas, puxadores, letreiros, molduras de fotografias e imagens sacras de mais de 300 sepulturas do cemitério municipal de São Ludgero, no Sul catarinense, foram furtadas entre a noite de sexta-feira (11) e madrugada de sábado (12). Segundo o balanço feito pela prefeitura, o peso dos objetos metálicos chega a 1 tonelada.

Um boletim de ocorrências foi feito pela secretaria de Administração, Finanças e Planejamento do município para que a Polícia Civil investigue o caso. A grande parte do material levado seria feito de bronze cromado, conforme o município.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Segundo o responsável pela pasta, Victor Warmling Paegle, até esta terça-feira (14) ninguém havia sido preso. Ainda de acordo com ele, não foi a primeira vez que furtos foram registrados no espaço.

Cerca de 1 tonelada de estruturas metálicas são furtadas de cemitério em SC

Prefeitura de São Ludgero/Divulgação

No entanto, o volume levado no último fim de semana é inédito e intriga pela quantidade e também como todo o material foi levado sem levantar suspeitas.

Conforme o secretário, após o episódio a prefeitura estuda a colocação de câmeras de monitoramento nas três entradas do cemitério.

Jovem é resgatado de situação análoga à escravidão; fazendeiro foi preso

Homem pula em bueiro para fugir de assalto e é resgatado somente um dia depois

Cemitério de São Ludgero, no Sul de SC, sofre furtos no fim de semana

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

pappa2200