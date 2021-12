Cenare a Roma dopo le 11 di sera ecco dove Trastevere, Roma sud, Centro Roma

Ristoranti, trattoria, locali, cocktail bar, chioschi e patinerei aperte dopo la mezzanotte, e persino oltre le due di notte

Mangiare di notte non è mai stato così facile a Roma, grazie ai numerosi cocktail bar e locali polifunzionali che hanno aperto negli ultimi anni, affiancando spesso a un buon drink un degno accompagnamento gastronomico. Poi ci sono i classici rifugi dei nottambuli: gli zozzoni, i cornettari, i paninari e i kebab, che non lasciano mai a bocca asciutta e regalano il giusto picco glicemico per andare a dormire felici (specie quando si è giovani). In attesa della nuova apertura di Stefano Callegari e Flavio Di Maio, che sarà un mix di pizza romana e ricette della tradizione capitolina, con la promessa di essere aperti fino a tarda notte, ricapitoliamo quali sono i posti che possono essere visitati dopo la mezzanotte.

I polifunzionali

I primi a sparigliare le carte del “dopoteatro” (ma per molti, a cominciare dagli stessi lavoratori della ristorazione, anche del dopolavoro) sono stati i grandi ristoranti polifunzionali, in primis il Porto Fluviale, tutti abituati ad arrivare come minimo alle 2,00 di notte con la cucina in attività. Suddiviso in sezioni, il Porto Fluviale (sull’omonima via a due passi da Testaccio) è il posto giusto dove trovare tanto un piatto di pasta, quanto una pizza o un buon cocktail per chiudere la serata. Analogamente, La Zanzara di Prati nasce come cocktail bar da un lato, ma continua con la zona gastronomia e quella griglieria, con particolare apprezzamento soprattutto dei carnivori. Più recenti le aperture di Romeo Chef&Baker e di Ercoli. Il primo, nato dalla fervida mente della chef stellata Cristina Bowerman e del suo compagno Fabio Spada, è a Testaccio e accoglie gli ospiti nella zona cocktail e gastronomia, per poi portarli verso il suo spazio gourmet, con le ricette ideate dalla stessa Bowerman. Infine, i due punti vendita di Ercoli, uno su viale Parioli e l’altro in Prati, che partono dall’ampio bancone della gastronomia per continuare con cocktail, vermouth, vino e proposte gourmet alla carta.

I cocktail bar con cucina

Se andiamo in ordine di età, il primo da citare è il Banana Republic di Paolo Sanna, lo stesso bartender d’esperienza che qualche tempo fa ha contribuito al concept di Pantaleo. E se il primo si trova a Prati e dispensa da quasi vent’anni hamburger e altre ghiottonerie da dopocena, insieme a ottimi cocktail, il secondo punta al gran numero di turisti che passano in zona e propone una cucina internazionale, affiancata dall’ottima carta dei Martini elaborata dallo stesso Sanna. Stessa proprietà e analoghe intenzioni per Propaganda e Madeleine. Il primo a due passi dal Colosseo, il cui bancone è stato recentemente affidato alle sapienti mani di Emanuele Broccatelli, il secondo in zona Prati/delle Vittorie ha un allure francese e un reparto pasticceria particolarmente fornito. Sempre in pieno centro c’è il veterano Baccano, dove la vera novità è l’innesto di un gran numero di ottimi professionisti della miscelazione, come Mario Farulla e Alessio Giovannesi, che sono andati a completare un’offerta già interessante. Spostandosi verso San Giovanni e Pigneto, si trova sia lo speakeasy Spirito, la cui porta nascosta è in una paninoteca, nata per riempire i giovani stomaci prima di avventurarsi fra cocktail e roulette (si può ordinare da mangiare anche sedendosi al cocktail bar), che il “focaccia bar” Blind Pig. In quest’ultimo, a due passi dalla fermata metro Lodi, i buoni cocktail di Mattia Ria ed Egidio Fidanza si accompagnano alle focacce gourmet studiate dal famoso Callegari, che ci mette l’impasto della pizza (lo stesso del trapizzino) e i ragazzi di Epiro che hanno ideato i topping. E ancora la cucina messicana de La Punta Expendio de Agave, con gli ottimi cocktail a base di tequila e mezcal dei ragazzi di Jerry Thomas e Freni e Frizioni, in piena Trastevere.

Enoteche e birrerie

Recentemente, l’apertura di Barnaba ha ridisegnato la scala delle priorità dei gourmet nottambuli della Capitale. Aperto dal bravo sommelier esperto in champagne, Fabrizio Pagliardi, Barnaba non solo offre da bere, ma un bel locale con posti all’esterno su via della Piramide Cestia e una cucina che spazia dai taglieri a diverse proposte cucinate. Fra gli intramontabili ci sono invece Bir&Fud e Open Baladin: non molto lontani l’uno dall’altro (il primo a piazza Trilussa, il secondo a un passo da Campo dei Fiori) e imparentati per vincoli societari, propongono soprattutto un’ottima selezione di birra. Da Bir&Fud ci si accompagna con pizze e fritti di discreta fattura (ci ha messo lo zampino Gabriele Bonci) e da Open Baladin invece si trovano quelli che probabilmente sono i migliori hamburger di Roma (sempre con pane di Bonci). Ottimi hamburger e non solo anche da Must, un’altra ottima birreria con cucina in zona Aventino, aperta fino a tardi. Sempre da quelle parti si segnala il Queen Makeda, dall’ottima selezione di birre e menù internazionale, con tanto di kaiten che dispensa sfizi rullanti. Altri due indirizzi sempre nei radar degli amanti della birra sono Luppolo Station, in zona Portuense, dove si possono trovare sia la pasta che i burger, che Pork n’ Roll, in zona Tiburtina. Come lascia intendere il nome, quest’ultimo è un rifugio ideale per gli amanti della carne e dei salumi (dei bravi Fratelli Roccia).

Gli intramontabili (oltre le 2 di notte)

E se avete fatto proprio tardi e volete mangiare oltre le due di notte? La scelta naturalmente si restringe e scattano i nomi dei grandi classici dei nottambuli incalliti: Mastro Titta, Caffè Merulana, La Base. Non vi aspettate piatti gourmet, ma una solida cucina tappabuchi che praticamente a tutte le ore vi manderà a letto satolli, magari accompagnandovi con un bicchiere di vino o un boccale di birra.

Panini, kebab, cornetti e zozzoni

Dopo una cert’ora il confine fra fast food e zozzoni diventa labile, ma ci sono alcuni punti certi del popolo della notte che oltrepassano l’asticella del junk food, proponendo prodotti di una certa qualità. Ci sono i panini di 200Gradi, che di solito chiudono alle due, ma nel fine settimana arrivano fino alle 5, che dicono siano piaciuti perfino al divino Heinz Beck (e in effetti sono alquanto saporiti, con ingredienti di ottima qualità). Se la battono con le bruschettone saporite di Brusco Lo Strabuono, che sta a Trastevere in piena zona di movida e chiude fra le 2 e le 3. E poi c’è il kebab di Arco di Travertino, Ali Baba, d’origine siriana, che nei suoi due punti vendita a pochi metri l’uno dall’altro differenzia anche l’offerta. Da un lato solo piatti veloci, dall’altro perfino lo shish kebab cotto espresso sulla griglia (l’unico a Roma). Si è già citata la Premiata Panineria Pigneto, dalla quale si entra poi nello speakeasy Spirito e a questo punto rimangono solo i cosiddetti “zozzoni”. Non ce ne vogliano i proprietari, ma è così che sono appellati dalla loro giovane clientela, se non altro perché dispensano “zozzerie”, che in gergo romano vuol dire junk food. I cornetti del dopo discoteca, per esempio, da quelli di Dolce Maniera a via Barletta al Cornettaro di San Lorenzo, passando per la Cornetteria Dolceluna di via Fanfulla da Lodi e i numerosi punti vendita Cornetto Notte. Poi ci sono gli specializzati: il Sorchettaro di via Cernaia, il Maritozzaro di via Ettore Rolli, che se la batte con i più famosi maritozzi di Romoli (reperibili fino alle 2,00) e perfino il Pangocciolaio, ex Dolce Notte di via dei Magazzini Generali.