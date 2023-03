Censo: 13 cidades da região têm mais de 10% da população não recenseada a uma semana do fim do prazo

Trabalho de recenseadores termina no dia 31 de março e 29 municípios ainda possuem pendências. IBGE afirma que porcentagens faltantes poderão ser substituídas por estimativa. Recenseadores do IBGE estão na última semana de trabalho pelo país

A uma semana do fim do prazo para conclusão do Censo 2022, a região de Campinas (SP) concentra 13 cidades com mais de 10% da população não recenseada. Isso significa que ao menos 1 a cada dez moradores não foi entrevistado e não teve suas realidades computadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A metrópole está nesta lista, com 18,55% dos moradores pendentes, o equivalente a 226,9 mil habitantes dentre os 1.223.237 estimados. A cidade em situação mais preocupante é Lindóia, com 23,12% não entrevistados, ou cerca de 1,8 mil pessoas não contabilizadas.

Outros 16 municípios também estão com parte da população não incluída na contagem e na análise de fatores sociais promovidas pelo Censo. Somente duas cidades conseguiram completar os trabalhos – e ultrapassaram a estimativa do órgão federal -, que são Pedra Bela e Santo Antônio do Jardim. Veja detalhes no mapa e na tabela abaixo.

A previsão para o fim do Censo era dezembro de 2022, inicialmente. Mas, diante da baixa adesão, foi necessária a prorrogação até 31 de março. As cidades que não conseguirem concluir as entrevistas até esta data terão dados completados por uma estimativa proporcional.

“Neste mês de março, o IBGE está realizando um trabalho de apuração, revisando os dados coletados e tentando captar aqueles que ainda não participaram da pesquisa. Caso o IBGE não consiga alcançar 100% de cobertura em algum município, uma estimativa será realizada”, explicou o Instituto.

Dois motivos para o atraso

Entre os principais motivos para o atraso, o IBGE destaca dois: a falta de recenseadores, já que houve desistências desde dezembro, e também o receio da população quanto a um suposto cruzamento de dados que poderia afetar benefícios sociais – cruzamento este que o IBGE sinaliza que não ocorre.

“Falta de conhecimento do papel social da pesquisa por uma pequena parcela da população. Muitos não querem participar da pesquisa porque acham que o Censo tira benefícios sociais, ‘cruza’ dados com a Receita Federal, quando, na realidade, o trabalho apenas possui cunho estatístico.”

No caso de Campinas, a consultora do IBGE Rosemary Utida disse ao g1 que a metrópole chegou a ter 599 recenseadores, e agora conta com 80 nesta reta final.

“Eram mais de mil vagas, mas nunca conseguimos preencher. Dificuldade tem em condomínios, mas também fora deles, porque é difícil achar as pessoas que trabalham e estudam e quase não estão em casa. Os recenseadores estão voltando várias vezes e não acham o morador. Então, ele continua com o status de ausente.”

Já Lindóia, cidade mais atrasada, informou que os agentes seguem realizando verificações nos endereços e tentam reverter as recusas de moradores. No início do ano, a prefeitura chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais para conscientizar a população da importância do Censo.

“O pessoal do IBGE ainda está em campo na cidade de Lindoia, feriados, finais de semana, dia e noite, fazendo as verificações de espécie e reversão de recusas, coletando informações também através do 137.”, disse a administração, em nota.

Não foi recenseado? E a multa de R$ 15 mil?

Quem ainda não participou do Censo, deve entrar em contato com o IBGE por meio do número 0800 721 8181.

Já quem foi procurado mais de uma vez e se recusou a responder, será enquadrado na multa de 12 salários mínimos, medida que o IBGE considera extrema. O órgão federal ainda não divulgou o número de imóveis autuados. O valor atualizado chega a R$ 15.624.

Censo continua até 31 de março

