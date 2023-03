Censo 2022: 1 a cada 5 moradores de Hortolândia não respondeu ou deixou questionário incompleto

Cidade é a que tem o maior percentual de casos em revisão na região de Campinas. IBGE encerrou oficialmente a coleta de dados, e resultados finais da pesquisa começam a ser conhecidos em abril. Com Censo atrasado, IBGE estimou população brasileira em 207 milhões

Helena Pontes/Agência IBGE de Notícias

Um a cada cinco moradores de Hortolândia não respondeu ou deixou questionário incompleto do Censo 2022.

Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que encerrou oficialmente a coleta de dados da pesquisa, mas que indica a revisão em algumas localidades. Os resultados finais do Censo devem começar a ser conhecidos em abril.

Na região de Campinas, a cidade com o maior índice é Hortolândia, com 20%, seguida por Indaiatuba (14,6%), Americana (11,9%), Campinas (9,6%) e Sumaré (8,3%).

Segundo o IBGE, os recenseadores seguem nas ruas para tentar localizar esses moradores.

Vista de parte da cidade de Hortolândia

Reprodução/EPTV

