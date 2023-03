Censo 2022: 7% dos domicílios de Rio Claro ainda não responderam pesquisa do IBGE

Equipes estão em fase de revisão, visitando pontos onde os moradores não forneceram dados. Em São Carlos, Araraquara, Matão e Leme (SP), 6% dos domicílios ficaram sem coleta de dados. Rio Claro é a cidade da região com maior índice de domicílios que não responderam ao Censo

Rio Claro (SP) é a cidade da região com o maior índice de domicílios que ainda não responderam ao censo: 7%. Por isso, mesmo com a finalização da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a busca dos agentes continua.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Em São Carlos, Araraquara, Matão e Leme (SP), 6% dos domicílios ficaram sem coleta de dados, também acima do ideal, que é de 5%.

Quem não respondeu ao questionário, ainda pode procurar a agência do IBGE da cidade onde mora para agendar a entrevista.

O Brasil só deve começar a conhecer os resultados finais do levantamento do Censo 2022 em abril.

Busca ativa

Em Rio Claro, as equipes estão em fase de revisão, visitando os pontos onde os moradores não forneceram dados para a pesquisa

Marcos Pinguim/EPTV

Em Rio Claro, as equipes estão em fase de revisão, visitando os pontos onde os moradores não forneceram dados para a pesquisa.

Nesta segunda-feira (6), a agente censitária Vanessa Martins da Silva saiu cedo da sede do IBGE em Rio Claro para tentar encontrar moradores e completar a coleta de dados.

Os pesquisadores ainda estão de porta em porta, em busca de quem ainda não respondeu ao questionário.

“Muitas vezes perguntam quem é, a gente se identifica, eles voltam para dentro de casa e não dizem sem vão responder [a pesquisa] ou não”, disse Vanessa.

Pesquisadores ainda estão de porta em porta em Rio Claro, em busca de quem ainda não respondeu ao questionári

Marcos Pinguim/EPTV

O operador de veículo industrial que respondeu ao questionário nesta segunda-feira disse que não tinha feito antes porque na maioria das vezes estava trabalhando e não foi encontrado em casa.

No Jardim Brasília, são 80 ausentes. Por isso, as equipes estão a campo para diminuir esse número e melhorar a coleta de dados.

Segundo Rodrigo Pucci da Conceição, coordenador de área do censo demográfico, uma das táticas é mudar o servidor que vai ao domicílio com o objetivo de tentar convencer o morador que se recusou a responder ao questionário na primeira tentativa. “Às vezes, uma abordagem diferente, um outro tipo de perfil de recenseador, pode ser que convença o morador”, disse.

O ideal é que as cidades não tenham mais que 5% de questionários não respondidos. A força-tarefa é para tentar atingir a meta nos próximos dias e assim fazer um retrato abrangente e fiel do Brasil.

Já que os dados do Censo 2022 servem de base para implementação de politicas públicas, estão importantes para o desenvolvimento do país.

O coordenador de área do censo demográfico lembrou que todo município, estado e qualquer empresa precisa de informação para ser gerida de forma eficiente para não desperdiçar dinheiro.

“Para todo tipo de política pública, investimento da iniciativa privada, estudos acadêmicos e para o cidadão também conhecer o seu próprio município”, disse.

Recenseador coleta dados de morador em Campo Mourão, na Região Centro-Oeste do Paraná, para o Censo demográfico 2022. Na foto, recenseador colhe informações de morador para o Censo 2022.

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vito Califano