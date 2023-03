Censo 2022: IBGE faz ação em cinco municípios de RO para diminuir índice de domicílios sem resposta

Quem mora em Porto Velho, Buritis, Cujubim, Ji-Paraná e Pimenta Bueno pode receber visitas dos agentes do IBGE. Censo IBGE 2022

Cinco municípios de Rondônia ainda não tiveram a cobertura mínima esperada no Censo 2022, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para diminuir o número de domicílios que não responderam ao questionário, os recenseadores realizam uma ação intensiva pelo estado, inclusive no fim de semana.

Quem mora em Porto Velho, Buritis, Cujubim, Ji-Paraná e Pimenta Bueno pode receber visitas dos agentes do IBGE no sábado (25), durante a ação concentrada, das 8h às 12h.

Atualmente, o Censo está na fase de varredura, que consiste em buscar os moradores que por algum motivo não responderam o questionário do Censo 2022. Segundo o IBGE, esta fase de varredura está prevista para ser encerrada em uma semana, no dia 31 de março.

Atualmente a cobertura do Censo perto de 94%, sendo que a taxa mínima é de 94% dos domicílios alcançados.

“Está faltando pouco para a gente fechar, mas a gente tem como meta maior 100%. Censo é censo e censo é 100%”, aponta o coordenador operacional do Censo Demográfico em Rondônia, Jorge Elarrat.

Para alcançar a população que ainda não respondeu ao Censo, o IBGE tem realizado mutirões nos cinco municípios de Rondônia.

Como confirmar que a pessoa na minha porta é o recenseador?

Segundo o IBGE, os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete de identificação, boné do Censo, crachá e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC).

É possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE (respondendo.ibge.gov.br) ou pelo telefone 0800 721 8181.

