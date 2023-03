Censo 2022: IBGE faz pesquisa para aumentar precisão de dados coletados em Ribeirão Preto, SP

Trabalho é desenvolvido por supervisores do instituto e deve durar até a próxima semana. ‘É um aprimoramento do Censo’, diz agente. Recenseadores do IBGE percorrem casas em busca de quem não respondeu ao Censo

Supervisores do Censo Demográfico estão nas ruas para a realização da pesquisa de pós-enumeração (PPE), que promete aumentar a precisão dos dados coletados em Ribeirão Preto (SP). A coleta regular terminou em 28 de fevereiro.

Os trabalhos, que acontecem em todo o país, devem durar até a próxima semana. A PPE é feita através de amostrar por setores.

Em Ribeirão, são cinco regiões que recebem o serviço, conforme explica o coordenador de área do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na cidade, Laudo Natsui.

“São supervisores que estão visitando uma série de domicílios para tentar reverter recusas e domicílios fechados, aqueles que o recenseador não conseguiu fazer uma abordagem”, explica o coordenador.

Após a coleta, o IBGE fará uma comparação com os dados apurados na etapa regular. Ao final disso, os resultados serão encaminhados à sede do órgão, no Rio de Janeiro (RJ), para a posterior divulgação.

O coordenador de área do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Ribeirão Preto (SP), Laudo Natsui

Alexandre Sá/EPTV

Detalhamento

Carlos Rufino Marques é um dos supervisores que estão à frente da pesquisa em Ribeirão Preto. O profissional ressalta que a PPE serve como apoio às coletas iniciais.

“Por amostragem, a gente pega alguns setores selecionados pelo sistema e refaz o trabalho do Censo, mas o nosso foco é um pouco diferente. A gente foca muito na data de nascimento, na faixa etária, na quantidade de pessoas em uma casa e na qualidade de vida dessas famílias. É um aprimoramento do Censo”, diz Carlos.

A comparação, segundo o supervisor, tem como objetivo melhorar o sistema de coleta para as próximas edições do Censo.

Dificuldades

A supervisora Vanessa de Paula Ferreira diz que, em alguns casos, a maior dificuldade que o grupo enfrenta e convencer os moradores a responderam novamente aos questionários. Segundo ela, os supervisores chegam a fazer quatro visitas no mesmo imóvel em busca do morador.

“A maior dificuldade que a gente tem é passar pela terceira ou quarta vez nas residências e termos essa dificuldade de encontrar os moradores. Uns falam que responderam e não vão responder de novo. É fundamental porque é uma pesquisa de amostra”, pondera.

Segundo o IBGE, todos os agentes utilizam uniformes e crachás durante as entrevistas. A identidade do entrevistador pode ser checada pelo site ou pela Central de Atendimento ao Censo, por meio do telefone 0800-721-8181.

Supervisores do IBGE vão às ruas em Ribeirão Preto, SP

Alexandre Sá/EPTV

