Censo Demográfico 2022 na região de Piracicaba tem três cidades com coleta concluída e uma em atraso

Os dados até esta sexta-feira (27) mostram que há diferença no andamento da coleta entre os 18 municípios da área de cobertura do g1 Piracicaba. Recenseadores estão com dificuldades para realizar o Censo em São Carlos

Reprodução/EPTV

O Censo Demográfico 2022 na região de Piracicaba (SP) tem três cidades com entrevistas concluídas e uma em atraso, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados até esta sexta-feira (27) mostram que há diferença no andamento da coleta entre os 18 municípios da área de cobertura do g1 Piracicaba.

Em todo Brasil, pelo menos 184.290.106 pessoas já foram entrevistadas. Na metrópole Piracicaba, 84,9% das coletas de informações foram concluídas pelos recenseadores, 14,9% estão em andamento e 0,1% ainda não começaram, segundo o IBGE.

Na região, a cidade com menor percentual de entrevistas concluídas é Santa Bárbara d’Oeste (SP), com 57,7%. No entanto, segundo o IBGE apenas Águas de São Pedro (SP) tem algum atraso de fato na coleta.

Já as cidades com a coleta concluída são Cosmópolis (SP), Elias Fausto (SP) e Engenheiro Coelho (SP). A previsão de divulgação dos resultados do Censo 2022 é abril, de acordo com o instituto.

Veja na tabela abaixo como está a situação de coleta do Censo 2022 em cada cidade da região:

O índice de conclusão para o estado de São Paulo está em 85,8%, e no Brasil corresponde a 85,7%.

O que explica a diferença entre cidades?

Questionado pelo g1, o IBGE informou que o andamento da coleta é referente aos setores censitários, e não o percentual de domicílios recenseados.

O setor censitário é um termo técnico do instituto para definir uma unidade territorial estabelecida para controle cadastral, situada em único quadro rural ou urbana, com dimensão e número de domicílios que permitam o levantamento por um recenseador.

Sobre o atraso da coleta em Águas de São Pedro, o IBGE informou que os trabalhos estão sendo intensificados. “O município tem uma população pequena e a maior dificuldade é a confirmação dos domicílios de uso ocasional (casas de veraneio), que não são objeto de recenseamento”, explica.

O IBGE também acrescentou que muitos setores concluídos são reabertos para verificação e controle de qualidade. “Nesses casos eles retornam para a situação ‘em andamento’, dando assim a errada interpretação que não foram finalizados”, acrescenta.

Como exemplo, o IBGE cita Iracemápolis e Cosmópolis, que aparecem com diferentes níveis de andamento na pesquisa. Segundo o instituto, as duas cidades estão praticamente no mesmo estágio da coleta, com finalização prevista para o início de fevereiro.

Prazo estendido

Na última quarta-feira (25), o IBGE divulgou que o levantamento do Censo 2022 será mantido ao longo de fevereiro, contrariando a última previsão do término em janeiro. Questionado pelo g1, o órgão disse que “a cobertura completa dos setores censitários tem previsão de conclusão em janeiro de 2023”, mas que os trabalhos de apuração serão mantidos ao longo do mês seguinte.

“Em fevereiro, permanecerá em andamento o processo de revisão, controle de qualidade e apuração do Censo, com tentativas de reversão de recusas, revisitas a domicílios com morador ausente para realização de entrevistas, além de verificação de domicílios vagos, de uso ocasional, possíveis duplicidades e omissões e preparação para divulgação”, informou o IBGE.

A previsão inicial era concluir o recenseamento da população em outubro de 2022. O prazo, no entanto, foi adiado para meados de dezembro do mesmo ano. Todavia, ao divulgar, já em dezembro, o quarto balanço do levantamento porém, o IBGE estimou que só seria possível concluir o Censo 2022 em janeiro de 2023.

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

valipomponi