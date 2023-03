Censo demográfico: a uma semana do fim do prazo, nove cidades da região de Piracicaba têm mais de 10% da população não recenseada

Águas de São Pedro é a cidade com pior situação, com 31% da população não recenseada. ARQUIVO: recenseadores do IBGE

A uma semana do fim do prazo para conclusão do Censo Demográfico 2022, metade das cidades da região de Piracicaba (SP) têm mais de 10% da população não recenseada. Isso quer dizer que pelo menos uma a cada dez pessoas não respondeu ao questionário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na região, a cidade com maior índice de moradores não recenseados é Águas de São Pedro (SP), com 31,27%, equivalente a 1.121 pessoas, conforme a população estimada da cidade, de 3.588 habitantes.

Outra cidade em situação preocupante é Cosmópolis (SP), em que 26,86% da população não respondeu às perguntas do IBGE.

Na região, nenhuma cidade concluiu a coleta de dados, mas a que tem melhor índice é Mombuca (SP), com apenas 1,79% da população não recenseada, seguida por Nova Odessa (SP), com 2,3%. Veja abaixo como está o andamento em cada cidade.

A previsão para o fim do Censo era dezembro de 2022, inicialmente. Mas, diante da baixa adesão, foi necessária a prorrogação até 31 de março. As cidades que não conseguirem concluir as entrevistas até esta data terão dados completados por uma estimativa proporcional.

Em nota, o IBGE informou, no entanto, que está empenhando esforços para que a pesquisa seja concluída até a data limite, com força-tarefa em áreas com taxas elevadas de pessoas que ainda não participaram do Censo.

Os moradores que ainda não participaram devem ligar para o número 0800 721 8181.

Falta de recenseadores

Segundo o IBGE, um dos motivos para esse índice de população não recenseada é a falta de trabalhadores na coleta de dados. “Muitos pediram desligamento do cargo ainda no mês de dezembro.”

O instituto também diz que a falta de reconhecimento do papel social da pesquisa é um segundo motivo. “Muitos não querem participar da pesquisa porque acham que o Censo tira benefícios sociais, “cruza” dados com a Receita Federal, quando na realidade, o trabalho apenas possui cunho estatístico.”

Neste caso, o IBGE informou que existe uma lei que penaliza os que não responderem ao Censo, com multa de até 10 salários mínimos. Essa medida, no entanto, só é utilizada após o instituto realizar várias tentativas de contato com o morador.

