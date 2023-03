Censo: IBGE faz força-tarefa e identifica mais 26,8 mil pessoas vivendo na Terra Yanomami

Número inclui 5 mil identificados por helicópteros. Equipes de recenseadores do IBGE durante coleta na Terra Indígena Yanomami

Lucas Wilame/Rede Amazônica

O Ministério do Planejamento e Orçamento informou que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) concluiu a coleta de dados para o Censo Demográfico junto aos moradores da Terra Indígena Yanomami.

Segundo o governo, esse esforço adicional permitiu contabilizar mais de 26 mil pessoas adicionais em relação ao levantamento que já tinha sido feito durante a coleta nacional.

Um cálculo preliminar do IBGE indica que esses mais de 26 mil moradores da terra indígena correspondem a 47% da população Yanomami – um contingente que vive em áreas mais remotas do território.

Essa porcentagem indica que, ao todo, a Terra Indígena Yanomami abriga cerca de 57 mil indígenas. O IBGE, contudo, não faz a projeção total de indígenas vivendo na região.

(CORREÇÃO: o g1 afirmou inicialmente que eram 31 mil eram a totalidade dos habitantes da Terra Indígena Yanomami. Na verdade, o número corresponde a essa segunda etapa de coleta de dados. A informação foi corrigida às 14h09. Às 18h, o IBGE esclareceu que na segunda etapa foram identificados 26.854 moradores na terra Yanomami, e não 31 mil, como informados anteriormente pelo Ministério do Planejamento)

A coleta foi concluída nesta quinta-feira (30). Nesta sexta (31), os supervisores e recenseadores do IBGE deixam a base de Surucucu, mantida pelas Forças Armadas, de onde saíam em voos de helicópteros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para coletar os dados censitários nas aldeias.

A operação durou 23 dias e envolveu uma força-tarefa do governo federal para garantir que o máximo possível de indígenas Yanomami fossem recenseados.

Segundo dados informados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, foram contados 16.560 Yanomami em aldeias dentro do território de Roraima e outros 10.294 em aldeias localizadas no Amazonas.

Esse total de 26.854 já inclui os 5 mil cinco mil Yanomami que foram recenseados na operação aérea por helicópteros, porque são indígenas que não têm contato direto com pessoas de fora e, por isso, não chegaram a ser entrevistadas.

Há dois meses, o governo declarou emergência em saúde pública no território Yanomami, onde indígenas atravessam uma crise sanitária. Uma das causas do problema é o avanço do garimpo ilegal na localidade.

Recenseadores do IBGE na comunidade indígena Xerimihik, na Terra Indígena Yanomami.

Yara Ramalho/g1 RR

Conclusão do Censo

Desde 1º de março, o IBGE conduz a etapa de apuração do Censo, concluído no dia anterior. Durante esse período, que se prolongará até o fim de abril, demógrafos verificam os dados coletados no país. Em alguns casos, há retornos a campo para checar as informações.

Foi durante essa etapa de revisão dos dados que o IBGE foi a campo para concluir o Censo na terra Yanomami, já que muitos indígenas vivem em áreas de difícil acesso e somente 53% haviam sido recenseados durante o trabalho regular do Censo.

Agora, resta concluir o levantamento final dos moradores vivendo em favelas brasileiras. A força-tarefa envolve o governo federal e a Central Única de Favelas e o Data Favela.

Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, a apuração do Censo e as ações finais de coleta de dados serão concluídas até o fim de abril.

Os dados preliminares da pesquisa serão anunciados pelo IBGE em 4 de maio.

Ufficio Stampa