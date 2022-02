Central Park Climate Lab: il papà di tutti i parchi farà scuola al mondo

Central Park sarà il case study di tutti i parchi del mondo, la nave scuola che permetterà agli amministratori di gestire al meglio le aree verdi delle grandi città, anche in relazione ai cambiamenti climatici. Tutto questo grazie all’unicità dei dati raccolti su flora e fauna, che sono qui (caso unico al mondo) regolarmente raccolti da 40 anni. Ma negli ultimi anni gli sconvolgimenti del clima e i fenomeni estremi hanno messo alla prova il parco urbano più famoso al mondo. Da ultima la tempesta Ida, che ha allagato la celebre Boathouse e danneggiato circa 50 alberi, ma prima, lo scorso luglio, la tempesta tropicale Elsa, che aveva allagato Central Park per tre giorni e, a settembre, la tempesta tropicale Henri. In tutto, le condizioni meteorologiche estreme nel 2021 hanno costretto Central Park a rimuovere 36 alberi danneggiati, potare 86 alberi e condurre 357 ispezioni sulla loro salute. Dall’inizio della pandemia, il parco ha dovuto anche fare i conti con una maggiore usura dovuta a un numero crescente di visitatori. Con oltre 40 milioni di visitatori all’anno, Central Park vede più del doppio degli ospiti annuali di Disney World, tanto per avere un metro di paragone. Nasce così l’idea di creare il Central Park Climate Lab, una nuova struttura di ricerca che sfrutterà decenni di dati accuratamente registrati sulla salute della fauna selvatica, della vegetazione e del suolo, per studiare il deterioramento indotto dai cambiamenti climatici nei parchi urbani e nelle aree boschive naturali. La Central Park Conservancy è l’organizzazione senza scopo di lucro responsabile della manutenzione del parco, che gestirà il progetto in collaborazione con la Yale School of the Environment e la Natural Areas Conservancy di New York City, con lo scopo finale di aiutare anche altri parchi urbani a implementare soluzioni di mitigazione e adattamento al riscaldamento globale.

Photo by Andrea Belussi on Unsplash

I ricercatori utilizzeranno la tecnologia di telerilevamento, in parte resa possibile dai satelliti della NASA, e creeranno mappe sofisticate per comprendere meglio la distribuzione dei diversi tipi di parchi. I parchi naturali e quelli urbani, “curati” dall’uomo, hanno infatti esigenze molto diverse, e mentre il ruolo delle foreste nella mitigazione del cambiamento climatico è ben compreso, lo stesso non si può dire delle foreste urbane. Anche qui, dunque, le informazioni raccolte saranno utili per capire tutti i vantaggi del verde il città, oltreché per prescrivere approcci di gestione e sostenibilità dettagliati ed efficaci. Il laboratorio metterà online una piattaforma a disposizione di tutto il mondo, con informazioni che aiuteranno a gestire e proteggere gli spazi verdi di fronte ai cambiamenti del clima. Inoltre, utilizzando il Forest Identification and Restoration Selection Tool (FIRST) sviluppato dalla Natural Areas Conservancy, il laboratorio suggerirà soluzioni uniche di piantumazione adattabili al clima, da implementare in diversi progetti di ripristino delle foreste urbane. Saranno identificate specie vegetali specifiche che prospereranno in luoghi diversi, aiutando così le città a massimizzare il sequestro del carbonio e le capacità di riduzione del calore delle loro aree naturali. “Questo progetto potrebbe essere una vetrina per il mondo e le conclusioni che traiamo saranno trasferibili al di fuori degli Stati Uniti”, ha detto Marc Bradford, ricercatore alla Yale School of the Environment. “Sappiamo che il cambiamento climatico sta già avendo un impatto significativo sui parchi urbani”, ha affermato Clara Pregitzer, vicedirettrice di Conservation Science nella Natural Areas Conservancy. “Il divario sta nel come collegare i punti tra le aree di degrado e gli interventi più efficaci”. Anche perché, quel che è certo è che le aree naturali boschive urbane, come Central Park, svolgono un ruolo importante nelle soluzioni climatiche localizzate. Le aree boschive e i parchi rappresentano il 69% di tutto il carbonio immagazzinato a New York, e riesce a compensare le emissioni di circa 4.500 auto all’anno.

L’articolo Central Park Climate Lab: il papà di tutti i parchi farà scuola al mondo proviene da The Map Report.