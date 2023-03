centri-estivi-bologna-2023,-al-via-iscrizioni-e-richieste-di-contributi.-ecco-come-fare

Bologna, 31 marzo 2023 – Lo scorso anno il ‘click day’ per l’iscrizione ai centri estivi fu un vero e proprio assalto al portale: sito internet bloccato per l’affollarsi di domande. Quest’anno il Comune corre ai ripari: si parte con un mese d’anticipo – il 26 aprile -, e ci sarà anche una speciale ‘sala d’aspetto’, per la gestione delle code in caso di troppi accessi simultanei.

Contributi e come presentare la domanda online

C’è tempo fino al 16 maggio per presentare la domanda, per chiedere il contributo occorre aver presentato la dichiarazione Isee entro il 15 aprile. Il contributo alla singola famiglia per ogni bambino o ragazzo può ammontare a un massimo di 300 euro (100 euro a settimana).

Per i ragazzi disabili 14-19enni, invece, il Comune conferma l’erogazione dei contributi settimanali per l’iscrizione e la frequenza di un centro specializzato (fino a 370 euro a settimana, a seconda dell’Isee).

Diverse le novità per il 2023, spiega il Comune. Prima di tutto, con lo stesso modulo si potrà fare la richiesta di contributo per i centri estivi e per Scuole Aperte, e anche per i centri estivi fuori Bologna nell’ambito del territorio regionale.

Sala d’aspetto digitale

Debutta inoltre la ‘waiting room‘ per la gestione delle code in caso di troppi accessi simultanei. Le domande di iscrizione verranno raccolte solo online, in uno nuovo spazio sul portale Iperbole, dove ci sarà anche la possibilità di esprimere tre preferenze per ogni settimana scelta, evitando così alle famiglie eventuali e successive domande in caso di mancata assegnazione.

L’elenco completo dei centri estivi e delle Scuole Aperte sarà disponibile tra qualche giorno sulla pagina dedicata di Iperbole, riferisce ancora il Comune. Attraverso una mappa interattiva si potrà accedere agli opuscoli informativi sulle attività in ogni Quartiere e “come richiesto dalle famiglie, le schede dei centri estivi conterranno informazioni aggiuntive e descrizioni dettagliate delle attività e degli spazi”.

Sarà disponibile anche un video tutorial per orientarsi all’interno del sito di iscrizione. L’offerta dei centri estivi e di Scuole Aperte sarà presentata al Parco dei Giardini, in via dell’Arcoveggio, il prossimo 15 aprile dalle 14 alle 18, con un open day alla presenza dei vari gestori.

Vittorio Rienzo