Centro Cultural de Suzano recebe exposição ‘Vinícius Ripa É Uma Farsa!’

Visitas são gratuitas e ocorrem até 28 de fevereiro. Exposição apresenta nova fase de estudos e ensaios de artista que retratam seu cotidiano e vivência, passando pelo Candomblé, Arte Graffiti e objetos de arte. Exposição do artista Vinícius Ripa conta com 30 obras

Gabriel Lima/Reprodução

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, em Suzano, recebe a exposição “Vinicius Ripa É Uma Farsa”. Serão disponibilizadas 30 obras do artista que dá nome à mostra para serem prestigiadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Vale ressaltar que as visitações serão gratuitas e podem ser feitas até 28 de fevereiro.

“Vinícius Ripa É Uma Farsa!” é a segunda de três exposições que tem como objetivo fazer um panorama da produção do autor, em que é apresentada sua nova fase de estudos e ensaios de pinturas que retratam seu cotidiano e vivência, passando pelo Candomblé, Arte Graffiti e objetos de arte.

Ripa é formado em Artes Visuais, pós-graduado em Arte Educação, além de ser artista visual e curador independente. Ele também já ministrou cursos direcionados sobre técnicas de graffiti para pessoas que tiveram vontade de conhecer mais sobre esse segmento.

“Fico muito feliz em ter meu trabalho divulgado e contribuir diretamente para a promoção da cultura e arte na cidade. Essa exposição propõe diversas reflexões aos espectadores e é de grande valia que esteja no centro cultural”, destacou Ripa.

Para o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a exposição é uma forma de promover lazer, socialização e conhecimento. “Realizar esse tipo de ação é essencial não só para a valorização do artista, mas também para a apreciação e lazer dos moradores que sintam vontade de prestigiar as obras. Além disso, por meio das exposições é possível estimular e inspirar os cidadãos que tenham interesse em desenvolver algum trabalho relacionado às artes. Faço o convite a todos que tenham vontade de prestigiar o trabalho ao longo dos dias de exibição”, comentou.

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi fica na Rua Benjamin Constant, 682 – Centro.

