Centro de Controle de Zoonoses realiza plantões em praças para coleta de sangue e chipagem em animais

Atividades gratuitas acontecem neste sábado (25), no Parque Shiraiwa e no Jardim Itaipu, em Presidente Prudente (SP). Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza plantões gratuitos de coleta de sangue em animais neste sábado (25), em Presidente Prudente (SP)

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) irá realizar dois plantões gratuitos de coleta de sangue em animais, na Praça da Academia da Terceira Idade, no Parque Shiraiwa, e na Praça da Terceira Idade, no Jardim Itaipu, em Presidente Prudente (SP).

As ações acontecem simultaneamente, das 8h às 18h, neste sábado (25).

Durante os plantões, serão disponibilizados serviços de coleta de sangue para testagem da leishmaniose e ‘chipagem’ em animais.

Serviço

O prédio do CCZ fica na Rua Presidente Castelo Branco, 93, no Parque Castelo Branco.

O telefone da instituição para contato é o (18) 3905-4220.

