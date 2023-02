Centro de pesquisa em Valinhos busca voluntários para testes de vacina contra Covid-19 produzida pelo Butantan

ButanVac foi anunciada em março de 2021 como uma alternativa mais barata para proteção da população, já que tem produção nacional. Veja como se inscrever. Governo de SP anuncia o início da fabricação da Butanvac em São Paulo nesta quarta-feira (28).

O Centro de pesquisa Azidus, que fica em Valinhos (SP), abriu cadastro para quem deseja ser voluntário na fase 2 do estudo clínico da ButanVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan. Em dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o início da fase 2 dos teses.

Nesta segunda-feira (27), o Butantan informou que, além de Valinhos, o imunizante também será testado como dose de reforço em voluntários de São Caetano do Sul (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A cidade do interior de São Paulo foi a primeira a iniciar os cadastros.

Segundo a Azidus, a meta é que o imunizante seja incluído como dose de reforço no Calendário Nacional de Vacinação em 2024.

O laboratório vai selecionar 68 voluntários para a primeira etapa desta fase de testes. Na segunda etapa, serão mais 332 pessoas. Veja, abaixo, os critérios para participar:

Ser saudável e ter a partir de 18 anos

Ter recebido a quarta dose da vacina contra a Covid-19 há mais de 4 meses

Ter disponibilidade para comparecer ao laboratório por 7 vezes no período de 1 ano

Os interessados devem se inscrever para os testes pelo site oficial do laboratório ou pelo WhatsApp (19) 99527-2721. O laboratório disponibiliza o telefone (19) 3829-6160 para tirar dúvidas em horário comercial.

Como serão os testes

Na primeira etapa desta fase, 400 voluntários em todo o país receberão ou uma dose de reforço de ButanVac ou uma de Pfizer – 50% dos participantes serão idosos. A pesquisa irá determinar a imunogenicidade da vacina, ou seja, se ela é capaz de provocar uma resposta imune ao vírus.

Já a segunda etapa vai reunir 4 mil voluntários, sendo 20% deles idosos. Na última etapa do estudo, o Butantan vai verificar a eficácia da vacina enquanto dose de reforço.

No dia da vacinação, os voluntários selecionados devem fazer os procedimentos adequados e ficar observação por até 1h. Depois, serão monitorados ao longo de um ano.

“A equipe que executa os testes clínicos fará ligações periódicas para os voluntários para saber como estão se sentindo. Além disso, as pessoas farão sete visitas programadas ao laboratório Azidus”, informou o centro.

A ButanVac

Anunciada em março de 2021 como uma alternativa brasileira e mais barata para imunizar a população contra a Covid-19, a ButanVac usa uma tecnologia conhecida como “produção por inoculação em ovo embrionado”.

Segundo o Butantan, o imunizante usa como vetor o vírus da Doença de Newcastle, que infecta aves, mas não provoca sintomas em humanos. Por isso, o vírus se desenvolve dentro de ovos de galinha embrionados, mas com alto grau de segurança para a população.

O processo é o mesmo da produção da vacina contra a Influenza e, por isso, a fábrica já existente no Butantan é capaz de produzi-la em escala industrial sem necessidade de investimentos de infraestrutura.

“A tecnologia utilizada no desenvolvimento do imunizante permitirá que as proteínas Spikes de novas variantes sejam rapidamente inseridas na vacina, permitindo a atualização constante do imunizante em caso de novas variantes em circulação”, complementou o Butantan.

Por conta do rápido avanço na cobertura vacinal no Brasil a partir do segundo semestre de 2021, o estudo clínico da Butanvac precisou ser reformulado. A falta de voluntários não vacinados acabou atrasando a conclusão da fase 1, que tinha como propósito determinar se a vacina é segura.

A fase 1, iniciada em julho de 2021, só foi concluída em fevereiro deste ano, e os resultados foram apresentados em 30 de maio.

