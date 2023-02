centro-de-pesquisa-ganha-destaque-internacional-por-estudos-realizados

Estudos Optmise II (realizado em todo o mundo) e Lasos (na América Latina) estão entre os estudos realizados na instituição O Hospital São José de Criciúma é uma das instituições de saúde reconhecidas mundialmente pelos estudos clínicos que participa. Em muitos deles, realizados por meio do Centro de Pesquisa da entidade, a instituição ganhou destaque pelo excelente trabalho realizado. Um destes exemplos é o Estudo Optimise II, feito em parceria com o Queen Mary University of London. Nele, o Hospital São José se destacou como um dos que mais teve estudo no período, com relação ao número de pacientes analisados.

“Isso nos deu um grande destaque internacional. Este é um trabalho relacionado a especialidade de anestesiologia, no centro cirúrgico, que foi realizado em todo o mundo, em hospitais referência, reconhecidos pela sua excelência, assim como o HSJosé. Está relacionado a reposição volêmica, que se refere as perdas que o paciente tem, durante um procedimento cirúrgico, como a urina, sangue, e até mesmo perdas por conta do jejum. Esses valores são somados e repostos com soro”, explica o médico anestesiologista do HSJosé e coordenador do estudo na instituição, Dr. Eric Benedet Lineburger.

De acordo com Dr. Eric, essa reposição é baseada em um cálculo praticamente matemático. “Hoje se sabe que não há uma precisão adequada. Por isso que buscamos na ciência essa reposição ideal. É aí que este trabalho se torna tão importante. É um trabalho randomizado, onde o paciente chegava no centro cirúrgico e escolhíamos. Um grupo faria a reposição volêmica habitual, baseado nas perdas do paciente. Para o outro grupo, tínhamos um monitor que calculava o volume de sangue ejetado pelo coração e, se ele baixasse de um limite que era considerado crítico, nós faríamos a reposição volêmica baseada em monitorização avançada”, explica o especialista.

Ainda não há uma conclusão do trabalho, já que ele ainda está em andamento. “Porém podemos afirmar, com certeza, que este é um dos trabalhos mais importantes do mundo, se não o mais, com relação a reposição volêmica e ele está sendo realizado também aqui no HSJosé”, reforça o médico

Destaque em estudo realizado na América Latina

Além do Optimise II, o HSJosé está também entre os hospitais selecionados para participar do estudo Lasos.

“Este é um outro trabalho que está em andamento sobre desfechos pós-operatórios 30 dias após as cirurgias eletivas. É um estudo realizado nos países da América Latina, com os pacientes acima de 18 anos, que internam para fazer uma cirurgia eletiva, de qualquer especialidade e que tenham pernoite no hospital. Durante 30 dias, esse paciente é acompanhado para avaliar desfechos, qualquer complicação operatória infecciosa, tempo de internação, se foi para a UTI, entre outros fatores. Com esses dados, o principal objetivo é traçar um painel com as principais complicações pós-operatórias na América Latina, com um banco de dados estatísticos, com os países que tem melhores desfechos, entre tantas outras análises”, explica Dr. Eric, que também coordena o estudo.

As pesquisas clínicas realizadas no HSJosé são coordenadas por meio do Centro de Pesquisa Clínica (CPC) da instituição que é um órgão de caráter multidisciplinar e multiprofissional que visa promover a geração de conhecimento, a atualização da prática clínica, investigação das doenças e novos tratamentos para os pacientes. O HSJosé é reconhecido como referência nacional e internacional em pesquisas na área da saúde.

O CPC dá suporte para diferentes Grupos de Pesquisa Clínica, focados principalmente nas áreas de anestesiologia, cardiologia, oncologia, infectologia, reumatologia, pneumologia, nefrologia e medicina intensiva. O CPC tem dado suporte para a execução de protocolos de pesquisa clínica patrocinadas pela Indústria Farmacêutica assim como pelo Ministério da Saúde e outras agências de fomento governamentais.

