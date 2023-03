Centro de reabilitação de animais silvestres de Araras tem visitação gratuita no sábado

Espaço é responsável por reabilitar animais silvestres que foram apreendidos em cativeiros ou que foram machucados e não podem voltar para a natureza. Aves recuperadas pelo CRAS Pró-Arara

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) Pró-Arara, de Araras (SP), estará aberto para visitas monitoradas gratuitas no sábado (11) em três horários durante o dia.

A ação, chamada ‘Asas Abertas’, tem como objetivo divulgar o trabalho feito no local e incentivar a consciência ambiental do público.

O espaço é responsável por reabilitar animais silvestres que foram apreendidos em cativeiros ou que foram machucados e não podem voltar para a natureza.

As visitas monitoradas serão realizadas em três horários: às 10h, às 14h e às 16h, com grupos de até 35 pessoas.

Serão distribuídas senhas e a organização pede que os interessados cheguem com 5 minutos de antecedência.

O Pró-Arara fica no Parque Fábio da Silva Prado, no Lago Municipal. Informações podem ser sanadas pelo telefone (19) 3542-3538.

Vito Califano