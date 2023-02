Centro de saúde de Campinas tem problemas de infiltração e mofo em salas; VÍDEO

O Centro de Saúde Cassio Raposo do Amaral fica localizado no Techno Park e estaria em condições precárias desde outubro de 2022. Chuva causa infiltração em Centro de Saúde do Techno Park, em Campinas

O Centro de Saúde (CS) Cássio Raposo do Amaral, localizado no Techno Park, em Campinas (SP), enfrenta problemas de infiltrações e mofo nas paredes e tetos de diversas salas da unidade. Imagens enviadas pelo Conselho Municipal de Saúde mostram a situação precária do local.

No vídeo, é possível ver uma sala alagada além de móveis e aparelhos cobertos por um plástico. Segundo o conselho, a unidade está em situação de abandono, sem condições de receber pacientes, mas os atendimentos continuam sendo feitos no local.

Foram identificadas infiltrações nas salas da coordenadora, administrativo, reunião, estudos, cozinha, pediatria e o setor de odontologia. Os problemas no CS acontecem desde outubro, segundo membros do conselho.

A Secretaria de Saúde de Campinas informou, em nota, que a contratação de uma empresa para realizar a manutenção do prédio do CS Cássio Raposo do Amaral foi finalizada nos últimos dias e as obras estão previstas para iniciar “na próxima semana”.

O Executivo também afirmou que a unidade foi bastante atingida pelos temporais do final do ano passado e janeiro deste ano, e que o período de chuvas dificulta a realização de obras. No entanto, o governo municipal ressaltou que o atendimento não foi prejudicado.

