Centro de testagem da Covid-19 encerra as atividades em Santos devido à baixa procura

Prefeitura de Santos realizará testes de Covid-19 apenas em policlínicas a partir de segunda-feira. Moradores de Santos com sintomas gripais podem realizar os testes. Prefeitura de Santos realiza testes de Covid-19 apenas nas policlínicas a partir de segunda-feira (30)

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, oferecerá testes de Covid-19 apenas nas 31 policlínicas da cidade a partir de segunda-feira (30). A mudança se deve à baixa procura por testes rápidos na cidade. Os testes são realizados em moradores de Santos que apresentarem sintomas gripais (confira endereços abaixo)

A administração municipal informou que o centro de testagem montado no ginásio da Portuguesa Santista, que fica na Avenida Pinheiro Machado, 240, no Marapé, encerrará as atividades nesta quarta-feira (25). O local atenderá das 8h às 14h.

Para realizar o teste de Covid-19 é necessário apresentar documento original com foto e comprovante de residência em Santos. O resultado do teste antígeno sai dentro de 15 minutos e o uso de máscara de proteção é obrigatório nas policlínicas.

Confira o endereço das policlínicas de Santos:

Policlínica da Alemoa e Chico de Paula

R. Afonsina Proost de Souza s/nº, Alemoa

Tel: (13) 3299-7855

E-mail:seub-acp@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Aparecida

Av. Pedro Lessa, 1728

Tel: (13) 3231-6548

E-mail: seub-apa@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Bom Retiro

Rua João Fraccaroli, s/nº

Tel: (13) 3299-7669

E-mail: seub-bret@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas (Jardim Botânico)

Policlínica Campo Grande

Rua Carvalho de Mendonça, 607

Tel: (13) 3239-3039

E-mail: seub-cg@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Conselheiro Nébias

Av. Conselheiro Nébias, 457

Tel: (13) 3222-3512

E-mail: seub-cn@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Embaré

Praça Coronel Fernando Prestes, s/nº

Tel: (13) 3228-3632

E-mail: seub-emb@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Gonzaga

Rua Assis Correia, 17

Tel: (13) 3284-0605

E-mail: seub-gon@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Jabaquara

Rua Vasco da Gama, 32

Tel: (13) 3228-3652

E-mail: seub-jab@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Pompeia / José Menino

Rua Ceará, 11, Pompeia

Tel: (13) 3239-5270

E-mail: seub-jm@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas

Policlínica Marapé

Rua São Judas Tadeu, s/nº

Tel.: (13) 3237-1758

E-mail: seub-map@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 18 horas

Policlínica Martins Fontes

Rua Luiza Macuco, 40, Vila Mathia

Tel.: (13) 3232-2300

E-mail: seub-csmf@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica e Pronto Atendimento Morro Nova Cintra

Rua José Ozéas Barbosa s/n.º

Tel.: (13) 3258-6902

E-mail: seub-pa-nc@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas como policlínica.

Das 19 às 7 horas, de segunda a sexta-feira, como pronto-atendimento, e 24h aos sábados, domingos e feriados.

Policlínica Ponta da Praia

Praça 1º de Maio s/nº

Tel.: (13) 3261–2762

E-mail: seub-pp@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas

Policlínica Rádio Clube

Avenida Hugo Maia s/nº

Tel.: (13) 3299-8988

E-mail: seub-rc@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

Policlínica Vila Nova

Praça Iguatemi Martins nº 29/36

Tel.: (13) 3222-3998

E-mail:sesfami-rchid@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Morro do São Bento

Rua das Pedras s/nº

Tel.: (13) 3222-3913

E-mail: seub-msb@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica São Jorge e Caneleira

Rua Francisco Ferreira Canto, 351 – Vila São Jorge

Tel.: (13) 3299-8314

E-mail: seub-sjc@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica São Manoel

Praça Nicolau Geraigire s/nº

Tel.: (13) 3299-5063

E-mail: seub-smp@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Piratininga

Praça João de Moraes Chaves s/nº

Tel.: (13) 3223-4318

E-mail: sesfami-pab@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Vila Mathias

Rua Xavier Pinheiro, 284, Encruzilhada

Tel.: (13) 3222-4290

E-mail: seub-vm@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Valongo

Rua Prof. Maria Neusa Cunha s/nº, Saboó

Tel.: (13) 3219-3110

E-mail: seub-val@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Caruara

Rua Andrade Soares s/nº – Área Continental

Tel.: (13) 3268-1358

E-mail: usf-caruara@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Monte Cabrão

Av. Principal s/nº – Área Continental

Tel.: (13) 3352-2001

E-mail: usf-mcabrao@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Monte Serrat

Praça Correa de Melo s/nº

Tel.: (13) 3221-8316

E-mail: usf-mserrat@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Morro da Penha

Rua Três, 150

Tel.: (13) 3296-2679

E-mail: usf-mpenha@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

Policlínica Morro do José Menino

Rua Doutor Carlos Alberto Curado, 77 A

Tel.: (13) 3251-9424

E-mail: usf-josemenino@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Morro Vila Progresso

Rua Três, casas 1 e 2 – Vila Telma – Morro Vila Progresso

Tel.: (13) 3258-7301

E-mail: ufs-mvilaprogresso@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Morro Santa Maria

Rua 10 s/nº

Tel.: (13) 3221-9510

E-mail:usf-msantamaria@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Ilha Diana

Avenida Principal s/nº

Tel.: (13) 3223-3620

E-mail: usf-ilhadiana@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8:30 às 16:30 horas

Policlínica Areia Branca

Rua Francisco Lourenço Gomes, 118

Tel.: (13) 3291-5816

E-mail: sesfami-pab@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Policlínica Castelo

Rua Francisco de Barros Melo, 184

Tel.: (13) 3299-5985

E-mail: sesfami-castelo@santos.sp.gov.br

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

