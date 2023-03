Centro de Valorização da Vida de Santos abre inscrições para novos voluntários

Entidade presta serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio para pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo. Centro de Valorização da Vida seleciona voluntários em Santos

Divulgação/CVV

O Centro de Valorização da Vida (CVV) de Santos, no litoral de São Paulo, está com inscrições abertas para novos voluntários. A entidade presta serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio para pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo.

As principais frentes de atuação do voluntário são: apoio emocional (atendimento por telefone, e-mail, chat e presencialmente) e atuação na comunidade, por meio de ações de autoconhecimento, com capacitações, cursos, rodas de conversa e de escuta.

Para ser voluntário, é preciso ter mais de 18 anos de idade e vontade de ajudar pessoa. Os voluntários precisam participar de um curso de capacitação e seleção em ambiente presencial ou virtual.

Para participar gratuitamente do curso presencial ou virtualmente, é preciso se cadastrar pelo e-mail divulga.santos@cvv.org.br. É preciso enviar nome completo e RG. O posto de Santos realiza o curso online entre os dias 13 e 17 de março, das 19h30 às 22h.

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Vittorio Rienzo