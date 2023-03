centro-oeste-de-sp-inicia-semana-com-quase-500-vagas-de-emprego;-veja-como-se-candidatar

Destaque da semana fica com o programa ‘Emprega Bauru’, que oferece 300 vagas. Há ainda oportunidades em Marília, Jaú e Lençóis Paulista (SP); nesta última, além do PAT, há vagas em uma empresa de celulose. Veja as vagas de emprego na região do centro-oeste paulista; confira como se candidatar

PMF

Quatro cidades do centro-oeste paulista estão com 314 vagas de emprego abertas. O g1 separou as oportunidades que estão disponíveis na região.

Em Bauru, principal cidade da região, as oportunidades são oferecidas pelo programa municipal “Emprega Bauru”.

Já em Marília, Lençóis Paulista e Jaú, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) é o intermediador das oportunidades. Veja abaixo a relação de vagas e como se candidatar.

Bauru

Vendedor externo – 1 vaga

Estágio em cobrança – 250 vagas

Representante de vendas autônomo – 10 vagas

Técnico em ar condicionado – 3 vagas

Técnico em suprimentos – 1 vaga

Auxiliar de serviços jurídicos – 10 vagas

Encarregado de logística – 1 vaga

Babá (experiência comprovada) – 1 vaga

Analista pré vendas (home office) – 2 vagas

Auxiliar de mecânico – 1 vaga

Mecânico de auto – 2 vaga

Auxiliar administrativo I – 10 vagas

Comprador(a) – 1 vaga

Ajudante de cozinha – 3 vagas

Caixa/atendente – 1 vaga

Vendedor – 1 vaga

Cuidadora infantil – 2 vagas

Total: 300 vagas

As inscrições para as oportunidades em Bauru devem ser realizadas exclusivamente pelo site. Os requisitos para o processo de seleção são preenchidos pelos empregadores cadastrados na plataforma. Por este motivo, tanto o processo seletivo, quanto o retorno a respeito da vaga são de responsabilidade da empresa.

Marília

Assistente de atendimento (PCD) – 1 vaga

Doméstica – 3 vagas

Operador de caixa – 1 vaga

Carregador de caminhão – 10 vagas

Instrutor de musculação – 1 vaga

Vendedor de energia solar fotovoltaica – 1 vaga

Soldador MIG – 1 vaga

Ajudante geral – 1 vaga

Auxiliar de mecânico – 4 vagas

Auxiliar administrativo – 1 vaga

Motorista entregador (CNH D/E) – 1 vaga

Auxiliar de depósito – 1 vaga

Repositor em geral (hortifruti, frios e loja) – 3 vagas

Agente de vendas (turismo) – 1 vaga

Operador de caixa – 1 vaga

Eletricista automotivo/instalador de som – 1 vaga

Ajudante de mecânico – 1 vaga

Lavador de veículos – 1 vaga

Vendedor externo – 1 vaga

Total: 35 vagas

O serviço de apoio à geração de empregos fica na Avenida Carlos Gomes, nº 137. Os interessados em concorrer às vagas ou obter mais informações devem ligar para os telefones (14) 3433-3469 ou (14) 3433-3212, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Jaú

Ajudante de cabeleireiro – 2 vagas

Ajudante de obras – 2 vagas

Ajudante de polimento – 1 vaga

Assistente de vendas – 1 vaga

Auxiliar administrativo (estágio) – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 1 vaga

Auxiliar de linha de produção – 1 vaga

Auxiliar de marceneiro – 1 vaga

Auxiliar escritório – 2 vagas

Cabeleireiro – 1 vaga

Cuidador de idoso 2 vagas

Eletricista – 1 vaga

Eletricista de manutenção (em Bariri) – 2 vagas

Faxineiro – 1 vaga

Manicure – 1 vaga

Marceneiro – 1 vaga

Mecânico de automóveis – 2 vagas

Mecânico de injeção eletrônica – 1 vaga

Mecânico de motor a diesel – 3 vagas

Monitor infantil (estágio) – 4 vagas

Montador soldador (móveis de alumínio) – 2 vagas

Motorista entregador – 2 vagas

Oficial de serviços gerais (bebidas) – 1 vaga

Oficial de serviços gerais (clínica de repouso) – 1 vaga

Oficial de serviços gerais (engenharia) – 1 vaga

Oficial de serviços gerais (hortifruti) – 1 vaga

Operador de centro de usinagem comando numérico – 7 vagas

Operador de máquina e dobra de chapa – 1 vaga

Operador de torno com comando numérico – 4 vagas

Pintor (artes visuais) – 1 vaga

Pizzaiolo – 1 vaga

Recepcionista em geral (estágio para 1º ano do ensino médio) – 1 vaga

Serralheiro (metalúrgica) – 1 vaga

Soldador – 4 vagas

Técnico em enfermagem – 1 vaga

Torneiro CNC – 2 vagas

Torneiro mecânico – 1 vaga

Vendedor no comércio de mercadorias (sorvetes) – 1 vaga

Vendedor varejista (peças diesel) – 1 vaga

Vidraceiro (em Bocaína) – 1 vaga

Total: 68 vagas

Os interessados devem comparecer pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, no setor do PAT, localizado à Rua Treze de Maio, 347, das 8h às 17h. É necessário apresentar o número do PIS, carteira de trabalho, CPF e RG. Os candidatos também podem se cadastrar pelo site.

Lençóis Paulista

Açougueiro – 1 vaga

Analista de estoque – 1 vaga

Analista de comunicação – 1 vaga

Assistente de administrativo/RH – 1 vaga

Assistente de obras – 1 vaga

Atendente / balconista – 2 vagas

Auxiliar administrativo – 1 vaga

Auxiliar / mecânico de empilhadeira – 5 vagas

Auxiliar de almoxarifado – 2 vagas

Auxiliar de departamento pessoal – 1 vaga

Auxiliar de marketing – 1 vaga

Auxiliar de loja – 1 vaga

Auxiliar de jardinagem – 1 vaga

Auxiliar de mecânico – 1 vaga

Auxiliar de montagem de estruturas metálicas – 10 vagas

Auxiliar de produção – 13 vagas

Auxiliar de saúde bucal (ASB/TSB) – 1 vaga

Caseiro casal aposentado – 1 vaga

Consultor de vendas – 1 vaga

Eletricista – 2 vagas

Empacotador – 1 vaga

Estoquista – 1 vaga

Encarregado de padaria – 1 vaga

Engenheiro de projetos de obras – 1 vaga

Gerente de loja – 1 vaga

Jardineiro – 1 vaga

Manobrista – 1 vaga

Mestre de obras – 1 vaga

Monitor cultural – 1 vaga

Monitor de educação financeira – 1 vaga

Monitor de oralidade, comunicação e exposição oral – 1 vaga

Motorista de caminhão – 1 vaga

Motorista carreteiro – 1 vaga

Mecânico de manutenção de máquinas pesadas – 4 vagas

Oficial de montagem industrial – 1 vaga

Operador de BobCat – 3 vagas

Orientador social – 1 vaga

Operador de vendas – 1 vaga

Pintor industrial – 1 vaga

Promotor de vendas – 1 vaga

Pedreiro – 5 vagas

Soldador – 1 vaga

Supervisor de operações – 1 vaga

Sub-chef de cozinha – 1 vaga

Tosador – 1 vaga

Vendedor – 3 vagas

Total: 85 vagas

Os interessados em concorrer às vagas devem ligar para (14) 3433-3212 ou 3433-3469, das 8h às 14h.

Empresa de celulose

Além das vagas no PAT, mais de 150 vagas de empregos foram abertas por uma indústria de celulose pra atuar na região de Lençóis Paulista.

As oportunidades são para operador de máquina florestal e também para auxiliar de manutenção automotiva. Os interessados podem ser inscrever até o final do mês de março pela internet.

Para as vagas de máquinas florestais é obrigatório que o profissional tenha ensino médio completo, habilitação nas categorias C, D ou E (cnh), curso de operação de máquinas florestais, experiência na operação de máquinas de colheita florestal, além de disponibilidade para trabalhar em turno rotativo e possíveis mudanças.

Já para as vagas de auxiliar de manutenção automotiva é necessário ensino médio completo ou cursando, e estar fazendo mecânica diesel em instituição reconhecida pelo MEC. Experiência na área será um diferencial na hora da seleção.

Os selecionados para as vagas de máquinas florestais receberão curso de capacitação específico oferecido pela indústria em parceria com o Senai de Lençóis Paulista.

A empresa oferece salário compatível com a função, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, refeição, vale-alimentação e transporte.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vito Califano