Centro-oeste paulista inicia semana com mais de 300 vagas de emprego disponíveis; veja como se candidatar

Quatro cidades do centro-oeste paulista estão com 314 vagas de emprego abertas. Em Bauru (SP), as oportunidades são oferecidas pelo programa municipal Emprega Bauru.

Já em Marília, Lençóis Paulista e Jaú (SP), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) é quem oferta as ocupações. Veja abaixo a relação de vagas e como se candidatar.

Bauru

Atendente de loja – 1 vaga

Operador de caldeira – 1 vaga

Mecânico industrial – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 6 vagas

Garçom – 2 vagas

Gerente – 1 vaga

Assistente fiscal – 1 vaga

ASG – auxiliar de serviços gerais – 1 vaga

Atendente – 2 vagas

Promotor de vendas (crédito consignado) – 4 vagas

Ajudante de obras – 10 vagas

Almoxarife – 2 vagas

Vendedor (loja de colchões) – 1 vaga

Vendedor linha leve e pesada – 2 vagas

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Gerente de loja – 1 vaga

Auxiliar de e-commerce – 1 vaga

Operadores de telemarketing – 70 vagas

Atendente comercial – 1 vaga

Assistente de operações – 1 vaga

Total de vagas: 110

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pelo município de Bauru, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma.

Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, que deve entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo.

Marília

Auxiliar de limpeza – 3 vagas;

ajudante de mecânico – 1 vaga;

lavador de veículos – 1 vaga;

Doméstica – 1 vaga;

Vendedor externo – atendimento consumidor final – 1 vaga;

Soldador mig – 1 vaga;

Vendedor(a) – 1 vaga;

Auxiliar administrativo – 1 vaga;

Analista comercial júnior – 1 vaga;

Motorista operador de betoneira – 1 vaga;

Ajudante operador de bomba – 1 vaga;

Vendas – 1 vaga;

Assistente de vendas – 1 vaga;

Operador de estacionamento rotativo – 10 vagas;

Encanador – 1 vaga;

Rejuntador – 1 vaga;

Auxiliar de eletricista – 1 vaga

Total de vagas: 28

O serviço de apoio à geração de empregos fica na Avenida Carlos Gomes, 137. Os interessados em concorrer às vagas ou obter mais informações devem ligar para os telefones (14) 3433-3469 ou (14) 3433-3212, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Lençóis Paulista

Analista de comunicação – 1 vaga

Assistente de obras – 1 vaga

Atendente/balconista – 2 vagas

Auxiliar/mecânico de empilhadeira – 5 vagas

Auxiliar de almoxarifado – 2 vagas

Auxiliar de marketing – 1 vaga

Auxiliar de loja – 2 vagas

Auxiliar de montagem de estruturas metálicas – 10 vagas

Auxiliar de produção – 10 vagas

Auxiliar de saúde bucal(ASB/TSB) – 1 vaga

Caseiro casal aposentado – 1 vaga

Consultor de vendas – 1 vaga

Estágio engenharia florestal, produção, mecatrônica e informação – 4 vagas

Eletricista/auxiliar – 2 vagas

Estoquista – 1 vaga

Encarregado de departamento pessoal – 1 vaga

Engenheiro de projetos de obras – 1 vaga

Manobrista – 1 vaga

Mestre de obras – 1 vaga

Monitor cultural – 1 vaga

Monitor de educação financeira – 1 vaga

Monitor de oralidade, comunicação e exposição oral – 1 vaga

Motorista carreteiro – 1 vaga

Mecânico de manutenção de máquinas pesadas – 4 vagas

Oficial de montagem industrial – 1 vaga

Operador de caixa – 1 vaga

Operador de bob cat – 3 vagas

Orientador social – 1 vaga

Operador de vendas – 1 vaga

Pintor industrial – 1 vaga

PCM – 1 vaga

Promotor de vendas – 1 vaga

Pedreiro – 5 vagas

Repositor/empacotador – 2 vagas

Soldador – 1 vaga

Supervisor de operações – 1 vaga

Sub-chef de cozinha – 1 vaga

Tosador – 1 vaga

Vendedor (a) – 3 vagas

Total de vagas: 70

Os interessados em concorrer às vagas devem ligar para (14) 3433-3212 ou 3433-3469, das 8h às 14h.

Jaú

Ajudante de cabeleireiro – 2 vagas

Ajudante de obras – 2 vagas

Ajudante de polimento – 1 vaga

Assistente administrativo – 1 vaga

Assistente de vendas – 1 vaga

Atendente administrativo – 1 vaga

Auxiliar administrativo (estágio) – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 1 vaga

Auxiliar de escritório – 2 vagas

Auxiliar de expedição – 1 vaga

Auxiliar de linha de produção – 20 vagas

Auxiliar de marceneiro – 1 vaga

Auxiliar mecânico de autos – 1 vaga

Auxiliar de pizzaiolo – 1 vaga

Cabeleireiro – 1 vaga

Cuidador de idoso – 2 vagas

Eletricista – 1 vaga

Eletricista de manutenção (trabalhar em Bariri) – 2 vagas

Encarregado de obras – 1 vaga

Manicure – 1 vaga

Mecânico de automóveis – 2 vagas

Mecânico de injeção eletrônica – 1 vaga

Mecânico de manutenção de máquinas em geral – 1 vaga

Mecânico de motor a diesel – 3 vagas

Monitor infantil (estágio) – 4 vagas

Montador soldador (móveis de alumínio) – 2 vagas

Motorista entregador – 1 vaga

Motorista entregador – 1 vaga

Oficial de serviços gerais (engenharia) – 1 vaga

Oficial de serviços gerais (clínica de repouso) – 1 vaga

Oficial de serviços gerais (hortifruti) – 1 vaga

Operador de centro de usinagem – 4 vagas

Operador de injetora – 2 vagas

Operador de máquina e dobra de chapa – 1 vaga

Operador de torno com comando numérico – 1 vaga

Operador de torno com comando numérico – 3 vagas

Pedreiro – 3 vagas

Pintor (artes visuais) – 1 vaga

Pizzaiolo – 1 vaga

Recepcionista em geral (estágio) – 1 vaga

Serralheiro (metalúrgica) – 1 vaga

Soldador – 7 vagas

Técnico de enfermagem – 1 vaga

Técnico de segurança do trabalho – 1 vaga

Torneiro CNC – 2 vagas

Torneiro mecânico – 1 vaga

Vendedor no comercio de mercadorias (sorvetes) – 1 vaga

Vendedor varejista (peças diesel) – 1 vaga

Vendedor porta a porta – 10 vagas

Vidraceiro (trabalhar em Bocaina) – 1 vaga

Total de vagas: 106

Os interessados devem comparecer pessoalmente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, setor PAT (Rua Treze de Maio, 347), das 8h às 17h, com o número do PIS, Carteira de Trabalho, CPF e RG, ou se cadastrar pelo site.

Vito Califano