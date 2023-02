centro-que-monitora-desastres-alerta-para-mais-chuva-e-risco-de-deslizamentos-no-litoral-norte-de-sp;-volta-a-chover-na-barra-do-sahy

O órgão aponta como “muito alta” a possibilidade de “novas rupturas e deslizamentos residuais em locais onde o solo encontra-se saturado e o lençol freático, elevado”. Volta a chover forte no Litoral Norte de São Paulo

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta em que prevê risco de chuva e mais deslizamentos no litoral norte de São Paulo, que inclui São Sebastião, onde morreram ao menos 47 pessoas após um temporal que devastou a região no final de semana, e Ubatuba, onde uma pessoa morreu.

O alerta vale para esta terça (21) e para quarta-feira (22).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O órgão aponta como “muito alta” a possibilidade de “novas rupturas e deslizamentos residuais em locais onde o solo encontra-se saturado e o lençol freático, elevado”. O Cemaden sugere atenção especial às construções abaixo de encostas e em locais onde já houve deslizamentos.

Na tarde desta terça-feira, voltou a chover na Barra do Sahy, em São Sebastião. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) interrompeu os trabalhos em razão do mau tempo.

TEMPORAL EM SP: Saiba quem são os mortos

COMO AJUDAR: cidades arrecadam doações para famílias

Tragédia no litoral de SP

As equipes de resgate trabalham principalmente em bairros como a Barra do Sahy, que concentra a maioria das vítimas. O número de desaparecidos ainda não foi atualizado, mas na manhã desta terça, estava em 49.

As buscas são feitas por bombeiros, agentes da Defesa Civil e os moradores da região. A PM usou um helicóptero para resgatar pessoas ilhadas e o Exército enviou aeronaves para ajudar os trabalhos. Ao todo, a operação envolve mais de 600 pessoas.

No estado de São Paulo, há 1.730 desalojados (que precisaram deixar suas casas e foram para a residência de amigos ou parentes) e 766 desabrigados (que perderam suas casas e não têm para onde ir) em decorrência das chuvas. Os dados são governo paulista, que não divulgou informações específicas para o litoral.

Onde foi a tragédia no Litoral Norte de SP

Gabriel Wesley/Arte g1

Vittorio Ferla