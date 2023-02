Centro Tecnológico Vandeci Rack recebe asfalto para a realização da 10ª Rondônia Rural Show, RO

10ª edição da feira acontece entre os dias 22 e 27 de maio em Ji-Paraná, RO. Preparativos já estão sendo feitos no local. Parque da Rondônia Rural Show já recebe asfaltamento e outros preparativos

Os trabalhos de asfaltamento das vias do Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná (RO), já iniciaram para a 10ª edição da Rondônia Rural Show. O evento está marcado para acontecer entre os dias 22 e 27 de maio.

A pavimentação teve início na tarde do domingo (19). De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), serão asfaltados 1.851 metros de ruas dentro do parque. O investimento é estimado em R$ 3 milhões.

Os trabalhos devem ser concluídos antes do início da Rondônia Rural Show.

Trabalho de pavimentação asfáltica no Centro Tecnológico Vandeci Rack em Ariquemes

Reprodução/Rede Amazônica

Além da pavimentação asfáltica, também estão sendo feitos trabalhos de limpeza do espaços, além da plantação das áreas de cultivo, que serão expostas ao público durante o evento.

A expectativa do Governo de Rondônia é que neste ano a feira movimente cerca de R$ 2,8 bilhões na economia do estado.

Leia também:

9ª Rondônia Rural Show movimenta mais de R$ 2 bilhões e supera expectativas da organização

10ª edição da Rondônia Rural Show deve acontecer em maio de 2023 em Ji-Paraná, RO

Ufficio Stampa