Centros culturais abrem 3 mil vagas para oficinas e cursos gratuitos em Ribeirão Preto, SP

A Secretaria da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto (SP) está com inscrições abertas para oficinas e cursos gratuitos em quatro centros culturais. Segundo a Pasta, são 3.321 vagas disponíveis.

As inscrições devem ser feitas até 17 de março, das 8h às 11h e das 14h às 16h30, na unidade de interesse. (veja abaixo endereços)

É necessário apresentar os seguintes documentos:

Cópia do RG ou certidão de nascimento do aluno;

Cópia do RG ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do responsável;

Cópia do comprovante de endereço;

Declaração de matrícula escolar.

Relação de cursos por unidade

Campos Elíseos: musicalização, piano básico, teatro, teclado, canto coral, cavaquinho, balé, danças urbanas, jazz, artes circenses, artes plásticas, violão clássico, violão popular, violino e violoncelo;

CEU das Artes: musicalização, teatro, teclado, balé, danças urbanas, artes circenses, básico de informática e violão clássico;

Quintino II: musicalização, teatro, teclado, balé, danças urbanas, artes circenses e violão clássico;

Vila Tecnológica: musicalização, percussão, teatro, teclado, balé, danças urbanas, artes circenses, artes plásticas e violão popular.

Informações sobre cada unidade

Campos Elíseos

Endereço: Rua Capitão Salomão, nº 250

Telefone: (16) 3635-5667

CEU das Artes

Endereço: Rua Benedito Jacinto de Souza, nº 330, Jardim Florestan Fernandes

Contato: (16) 3904-9595

Quintino II

Endereço: Rua Ernesto Petersen, nº 36

Contato: (16) 3638-2444

Vila Tecnológica

Endereço: Rua Américo Bíscaro, nº 1, Jardim Alexandre Balbo

Contato: (16) 3639-0490

