centros-de-arte-e-cultura-de-porto-velho-abrem-vagas;-veja-como-se-inscrever

Há vagas para cursos de música, dança, artes visuais e teatro. Centros estão na zona leste, sul e central da capital.

Os três Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar (CMACE) de Porto Velho estão com vagas abertas para os cursos livres de música, dança, artes visuais e teatro.

Jorge Andrade abre inscrições para aulas de música e instrumentos em Porto Velho

Alunos da rede pública municipal, jovens e adultos podem se inscrever. Os interessados devem fazer a reserva da vaga através do preenchimento do formulário de inscrição on-line até sexta-feira (17).

Para cada Centro de Arte, há um link específico para fazer a inscrição. Veja abaixo:

CMACE Jorge Andrade

CMACE Som na Leste

CMACE Francisco Lázaro dos Santos/Laio

Matrículas

Após o preenchimento do formulário, o aluno receberá um e-mail com as informações necessárias para a efetivação da matrícula.

Segundo a prefeitura, o período de matrícula será de 23 a 28 de fevereiro. As matrículas serão realizadas presencialmente no Centro de Arte pretendido.

