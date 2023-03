CEO do Grupo Rede Amazônica discute relações comerciais com Consulado da Guiana em RR

A proposta da reunião foi conhecer de perto o salto de desenvolvimento econômico vivido pelo país vizinho e firmar parcerias. Consul da Guiana recebeu o CEO no consulado em Roraima

Samantha Rufino/g1 RR

O cônsul Rodger King, do Consulado Geral da Republica Cooperativista da Guiana, recebeu nesta quarta-feira (8) o CEO do Grupo Rede Amazônica (GRAM) Phelippe Daou Jr para tratar sobre relações comerciais. A proposta da reunião foi conhecer de perto o salto de desenvolvimento econômico vivido pelo país vizinho e firmar parcerias.

Durante uma conversa de quase uma hora, o cônsul detalhou os avanços do país e sinalizou interesse em firmar parcerias. Phelippe Daou Jr explicou que além de conhecer, a ideia é também levar o que acontece na Guiana para todo o Brasil.

“A gente quer conhecer sim e tomar o maior conhecimento e se aprofundar nesse crescimento que vem acontecendo na República da Guiana. Nós temos grandes oportunidades, inclusive como empresa na Guiana. Me parece que em termos de legislação as coisas estão muito mais organizadas as empresa comunicação também e eu acho que tem algumas oportunidades sim de parcerias”, comentou.

Além disso, no segundo trimestre deste ano está prevista a vinda de instituições e empresas privadas da Guiana para Roraima para encontros comerciais. A Rede Amazônica deve acompanhar a agenda.

“A Rede Amazônia vai participar, vai cobrir, mas também queremos primeiro ter muita informação e informação correta vindo de lá e estamos à disposição no nosso jornalismo. Por outro lado também quem sabe estar participando desse processo que está acontecendo lá na Guiana”.

Em março do ano passado, o CEO participou de uma reunião com empresários para discutir expectativas no setor empresarial de Roraima com a Guiana. À época, ele comentou sobre a importância de entender a questão empresarial com relação a Guiana e, a partir disso, liderar a narrativa junto com os empresários e a população.

CEO da Rede Amazônica (à esquerda), cônsul da Guiana (centro) e diretor admnistrativo da Rede Amazônica em Roraima (à direita)

Samantha Rufino/g1 RR

Vittorio Rienzo