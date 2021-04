Sono tanti i motivi che possono portarci a scegliere il grès per la zona notte: è pratico, resistente e offre infinite soluzioni diverse. Le piastrelle in grès porcellanato infatti offrono una grande varietà di effetti cromatici e materici, impreziosendo la zona più intima della casa. Inoltre, possono essere utilizzate per rivestire non solo i pavimenti, ma anche le pareti della camera da letto, per dare all’ambiente un’atmosfera calda e accogliente. Dalle collezioni più innovative e performanti a quelle più classiche, dai materiali più preziosi a quelli più sostenibili, ecco una selezione di ceramiche per rendere la vostra camera da letto un luogo da sogno.

Sostenibile

Florim

Le superfici di design e l’ampiezza della gamma di ceramica Florim forniscono soluzioni e idee versatili per ogni tipo di stile: idee pratiche, durature e di design sia a pavimento che a rivestimento, dalle texture sorprendenti. La camera da letto diventa un luogo dove il benessere ed il relax viene rispettato in ogni sua forma. Nella collezione Sensi of Casa dolce casa disegnata da Matteo Thun sorprende il tatto e la vista con piacevoli toni neutri per ricreare spazi fluidi. Sintesi di innovazione e sostenibilità, la collezione è stata studiata con una particolare attenzione all’impatto ambientale ed energetico, per renderla un esempio virtuoso di economia circolare. Realizzata esclusivamente con l’utilizzo di materie prime naturali e con un’alta percentuale di materiali riciclati, “Sensi” nasce da un processo produttivo sostenibile fino al 100%, sia come consumo idrico che come auto-produzione di energia elettrica.

Performante

Marazzi Oltre è una collezione di doghe che spinge il gres porcellanato verso orizzonti inesplorati, in cui la straordinaria naturalezza della materia legno incontra l’innovazione tecnologica Marazzi per restituire la sensazione autentica e sofisticata del rovere più raro e pregiato. Questa collezione è la sintesi perfetta di estetica, praticità, protezione, in una gradazione armonica di toni chiari e naturali i grado di rendere atmosfere accoglienti ed eleganti. La collezione vanta nuove tecnologie “Premium”: dall’incastro Sublime Sync che esalta la sensualità dei materiali, riproducendo con precisione e continuità i segni del legno alla tecnologia Stepwise rche ende le superfici morbide al tatto e resistenti allo scivolamento. Inoltre, le proprietà antibatteriche di Puro Marazzi Antibacterial garantiscono igiene e integrità ai materiali.

Naturale

Ragno Roots è la prima collezione Ragno realizzata con la tecnologia antibatterica CleanOut, composta da superfici a base cemento, con un’estetica lievemente imperfetta, nelle colorazioni White, Grey, Beige e Multicolor, disponibili con finiture indoor e outdoor per progetti architettonici dalla raffinata continuità visiva. Texture sofisticate accompagnano la gioia di vivere anche all’aperto, in uno stile mediterraneo in versione ‘fusion’, per una nuova materia cemento. Tracce di ‘vissuto’ rivivono in una collezione dall’anima sostenibile, in quanto realizzata col 40% di materiale riciclato, per conferire a rivestimenti e pavimenti un look estremamente contemporaneo e naturale, nel pieno rispetto del nostro pianeta.

Prezioso