Cerca de 10 quilos de maconha são apreendidos na Grande Aracaju

PM/SE

Cerca de 10 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar em um carro na Avenida Lauro Porto, em Nossa Senhora do Socorro, nessa terça-feira (7). O motorista, que foi preso, informou que foi contratado para transportar compras.

A polícia informou que avistou o veículo realizando uma manobra brusca e parando no canteiro da avenida. O condutor foi abordado e o veículo foi revistado. No banco traseiro foram encontrados os tabletes da droga.

O suspeito e o material foram encaminhados à delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

valipomponi