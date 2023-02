Cerca de 120 boletins de ocorrência são registrados por dia na Delegacia Virtual em Rondônia

Apenas em janeiro deste ano foram registradas 3.807 ocorrências, o que corresponde a uma média de 127 registros diários, segundo a Polícia Civil. Veja como registrar BOs pela internet. Boletim de ocorrência pode ser registrado pela internet

O Governo de Rondônia divulgou dados, na sexta-feira (10), sobre a quantidade de boletins de ocorrência registrados online por meio da Delegacia virtual da Polícia Civil. Segundo o Estado, nos últimos cinco anos foram registradas mais de 41 mil ocorrências.

“Só em janeiro deste ano foram 3.807, uma média de 127 registros diários que são analisados pelos policiais e encaminhados às delegacias especializadas”, disse o governo.

A ferramenta permite que a população registre pela internet ocorrências de furto, extravio ou perda, roubo, acidente de trânsito (sem vítima) e outros ilícitos penais e ocorrências não criminais.

Como registrar boletim de ocorrência pela internet

A Delegacia Virtual funciona 24 horas e você pode acessá-la clicando no link: delegacialvirtual.pc.ro.gov.br. Então vá para área “Registrar nova ocorrência”.

Depois, preencha todos os dados corretamente, principalmente nome, endereço e telefone.

É preciso narrar o fato como ele realmente aconteceu. Caso queira, ainda pode imprimir o registro policial. Nesse portal também é possível acompanhar o andamento da ocorrência.

Fique atento às restrições

A solicitação de registro de uma ocorrência só poderá ser feita por uma pessoa maior de 18 anos ou responsável;

Na Delegacia Virtual só podem ser registradas ocorrências com apenas uma vítima. Nos demais casos é necessário se dirigir a uma Delegacia mais próxima;

O registro de ocorrência virtual não deve ser feito para casos de denúncias ou atendimentos de emergência no local do fato. Para atendimento de urgência e emergência, o cidadão deve ligar direto para o 190 da Polícia Militar (PM) ou 193 do Corpo de Bombeiros. Já para apuração de denúncias, pode ligar para o 197 ou usar o WhatsApp (69) 98439-0102 da Polícia Civil.

O BO só passa a ter validade após análise e aprovação do policial civil responsável pelo serviço.

