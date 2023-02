cerca-de-19-mil-produtores-precisam-realizar-o-recadastramento-rural

Imóvel precisa estar localizado na área rural Cerca de 19 mil produtores precisam realizar o recadastramento

ASCOM ENERGISA

Se você mora no campo e desenvolve atividades de agropecuária, agroindústria, irrigação e aquicultura, você pode ser beneficiado com o programa de Tarifa Rural que concede descontos na conta de energia. Em Sergipe, cerca de 19 mil clientes precisam realizar o recadastramento rural para não perder o benefício.

“É muito importante realizar o recadastramento que acontece a cada dois anos. Enviamos um aviso na conta de energia informando sobre a necessidade do recadastramento que pode ser realizado pelo WhatsApp e na agência de atendimento”, afirma o coordenador comercial, Danilo Prata.

A Energisa tem realizado uma busca ativa para identificar clientes que têm direito ao benefício. Esses clientes rurais estão localizados, principalmente, nos municípios de Lagarto, Itabaiana, Simão Dias, Poço Redondo, Salgado, Poço Verde, Itaporanga, São Cristóvão, entre outros municípios. O desconto na tarifa é concedido pelo Governo Federal aos produtores rurais que residem na área rural ou aposentado.

Para receber o subsídio na fatura de energia, é preciso que o imóvel esteja localizado na área rural e que o titular da conta comprove o vínculo com a atividade rural. Além do stand da Energisa no Sealba, o produtor rural também pode realizar o cadastro por meio do endereço http://www.gisa.energisa.com.br, escolher a opção “Ver todos os serviços” e depois escolher a opção “Recadastramento rural”. O cliente também pode procurar a agência de atendimento mais próxima.

Confira a documentação que o produtor (a) deve apresentar para realizar o cadastro:

Residencial rural – carteira de Trabalho – CTPS que comprove condição de trabalhador ou aposentado rural, ou declaração emitida pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais, INCRA ou entidades representativas da agricultura, ou comprovante de recebimentos de benefício do INSS como trabalhador rural ou aposentado nessa condição.

Cooperativa de eletrificação rural – documentos que comprovem os requisitos de constituição de Cooperativa de Eletrificação Rural, conforme definido na Lei nº 9.074, de 4 de julho de 1995.

Agroindústria – Cópia do CNPJ e Contrato Social; ou comprovação da atividade exercida, por meio de documento emitido por órgão oficial.

Irrigação e Aquicultura – documento emitido por entidade representativa que comprove a atividade desenvolvida, com o código CNAE, licenciamento ambiental e a outorga de utilização dos recursos hídricos e, caso não aplicável, a comprovação de sua não aplicabilidade.

