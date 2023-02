Cerca de 20 kg de pasta base de cocaína são apreendidos na Via Dutra, em Itatiaia

Droga foi escondida dentro de duas mochilas por um passageiro de ônibus, que foi detido. Segundo a PRF, material é avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões. Droga apreendida na Via Dutra, em Itatiaia.

Cerca de 20 kg de pasta base de cocaína foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (2) na Via Dutra. A droga foi encontrada em duas mochilas que estavam no bagageiro interno de um ônibus, abordado na altura de Itatiaia (RJ).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os agentes solicitaram um documento para o passageiro responsável pelas bolsas, que, por sua vez, apresentou um registro falso aos agentes. A identidade verdadeira dele foi confirmada após uma consulta ao banco de dados da PRF.

O ônibus saiu do estado de São Paulo com destino ao município de Volta Redonda (RJ). Após o término da ação, o coletivo seguiu a viagem.

O passageiro foi detido e conduzido para a delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, onde a ocorrência foi registrada. O material apreendido é avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões.

