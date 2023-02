Cerca de 200 mil estudantes voltam às aulas nesta segunda em Rondônia

Em Ariquemes (RO), além da rede estadual, as aulas retornam na rede municipal de ensino. Já em Ji-Paraná (RO) as aulas municipais só voltam no dia 13 de fevereiro. Sala de aula em Rondônia

A rede estadual de ensino público volta às aulas nesta segunda-feira (6) em Rondônia. Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) são aproximadamente 200 mil alunos matriculados. No total, 406 escolas estaduais devem receber os estudantes em Rondônia.

Em Ariquemes (RO), além da rede estadual, as aulas retornam na rede municipal de ensino. São mais de 10 mil estudantes previstos para voltarem às escolas.

Já na capital, Porto Velho, o retorno nesta segunda é apenas para a rede estadual. O Município tem a volta às aulas marcada para a próxima quarta-feira (8).

No caso de Ji-Paraná (RO) as aulas municipais só voltam no dia 13 de fevereiro. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed) as aulas serão 100% presenciais para os mais de oito mil estudantes. Ao todo, são 37 escolas, sendo 33 em modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e mais quatro Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI).

