Cerca de 2,8 mil candidatos estão na lista de espera para a rede municipal de ensino de Aracaju

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação. Lista de espera para a rede municipal de ensino de Aracaju tem cerca de 2,8 mil candidatos

2.834 alunos de Aracaju estão na lista de espera por vaga em escolas municipais. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, este ano mais de 3, 4 mil vagas foram ampliadas, mas o número ainda é insuficiente.

A maior demanda é pela creche, aproximadamente mil crianças estão sem vagas, e os bairros mais afetados são Santa Maria, 17 de Março e Zona de expansão, áreas de grande concentração populacional.

Segundo o secretário, Eduardo Abreu, a partir da lista, o município está atuando para maximizar a oferta de vagas, reforçando e ampliando as vagas já existentes a partir de três frentes: construção de novas escolas; reforma e ampliação das escolas já existentes e do aluguel de prédios. Além de trabalhar em parceria com a rede estadual de ensino.

“Então temos um lista com 13 escolas distribuídas na cidade de Aracaju, um valor de recurso de aproximadamente R $90 milhões para que essas escolas sejam reformadas, ampliadas e, em alguns casos, construídas do zero”, disse o secretário de educação de Aracaju, Eduardo Abreu.

Ainda segundo o secretário, ainda em 2023, serão apresentadas soluções para incorporar estudantes na escola pública.

Vito Califano