Cerca de 28 quilos de maconha prensada são encontrados em região de mata na Zona Sul de Aracaju

A ação foi realizada pela Guarda Municipal da capital. Maconha estava enterrada

Cerca de 28 quilos de maconha prensada foram encontrados enterrados numa região de mata localizada no Bairro 17 de Março, Zona Sul de Aracaju, na tarde dessa segunda-feira (6) pela Guarda Municipal da capital (GMA).

A droga, que foi encontrada com a ajuda de com cão farejador, foi levada ao Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil. Ninguém foi preso.

A ação foi realizada após denúncias. A GMA informou que crimes nos espaços públicos municipais e situações de flagrante podem ser denunciados através do telefone 153 ou pelo WhatsApp (79) 98166-7790 com o envio de mensagens de texto, fotos ou vídeos.

