Cerca de 3 mil policiais militares vão reforçar segurança durante o carnaval em Sergipe

O planejamento estratégico da Segurança Pública foi apresentado nesta quinta. Polícias Civil e Militar de Sergipe

SSP/ SE

O planejamento estratégico da Segurança Pública de Sergipe para o carnaval 2023 no estado foi detalhado, nesta quinta-feira (16), durante uma coletiva de imprensa.

Segundo a SSP, a Polícia Militar deve empregar um efetivo de cerca de 3 mil policiais, que terão as ações reforçadas pela polícia com a utilização de drones para monitorar as áreas de festa.

No policiamento civil, as delegacias e departamentos específicos vão ter as equipes reforçadas, tanto na capital e região metropolitana, quanto no interior do estado. Já no trânsito, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) vai intensificar a fiscalização, principalmente nas rodovias próximas aos locais onde vão ocorrer eventos.

O Corpo de Bombeiros informou que vai atuar de forma mais intensa nas áreas litorâneas em barragens e balneários, com o apoio de pelo menos 90 militares.

Vittorio Ferla