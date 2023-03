Cerca de 30 toneladas de sucatas são apreendidas durante operação em RO

Ação foi realizada em diversos estabelecimentos da capital que trabalham com compra e venda de sucatas e outros materiais. Três locais foram interditados. Operação Fio Desencapado realizada em Porto Velho

Mais de 80 m³ de sucatas e materiais, o equivalente a 30 toneladas, foram apreendidos durante a Operação Fio Desencapado, realizads pela Polícia Militar e Prefeitura de Porto Velho na última segunda-feira (27).

O objetivo da operação era coibir o furto e comercialização ilegal de fios de energia, hidrômetros e bens públicos, como tampas de bueiros.

Foram fiscalizados mais de 60 estabelecimentos do segmento de sucatas. Segundo o Governo do Estado, três desses locais foram interditados, além de terem sido aplicados cinco autos de infração e três notificações pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e pela Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz).

Foram encontrados nos estabelecimentos interditados cerca de 30 toneladas de sucatas, que incluíam tampas de bueiros, quadros de bicicleta, pedaços de motores e outros metais sem procedência, além de seis toneladas de materiais exclusivos de empresas privadas, como fios, hidrômetros e transformadores.

De acordo com a prefeitura, as ações foram realizadas durante todo o dia em diversos pontos da cidade, mas com uma maior concentração na área central da capital.

