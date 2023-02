Cerca de 300 kg de carne são apreendidos sem registro em Itabaianinha

A informação é da Vigilância Sanitária do município. Carne apreendida em Itabaianinha

Vigilância Municipal

Cerca de 300 kg de carne foram apreendidos, neste domingo (26), no Povoado Carrasco, Zona Rural do município de Itabaianinha.

Segundo o coordenador da vigilância do município, Jorge Luiz, o material não possuía registro e a apreensão foi feita em atendimento a uma denúncia feita ao Ministério Público.

Ainda de acordo com ele, a carne foi doada para uma Ong de animais do município. A apreensão contou com o apoio da Polícia Militar.

Vittorio Ferla